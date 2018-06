Dominátor dal dceři rodičovské ultimátum: Dostuduj a pak si zpívej

Šestnáctiletá Dominika Hašková se zviditelnila především díky talentové show na Primě. A i když nakonec finále ovládlo duo DaeMen, dcera slavného hokejového gólmana s muzikou koketuje dál. A zřejmě ještě víc než předtím.

Dominika Hašková

"Dcera trénuje pořád, má svoji učitelku. Hudbu slyším pořád, ať už tu její, nebo jinou, kterou poslouchá. Ale pořád je prioritou škola. Má před sebou ještě dva roky, bere to jako povinnost a pak je to na ní, jak naloží se životem dál. Ať už půjde do světa, nebo zůstane doma, hudbě se chce věnovat naplno," uvedl Dominik Hašek.

Hvězda českého i světového hokeje se objevila v pořadu TV Barrandov To byl náš hit, v rámci kterého vzpomínala na éru let devadesátých. Pro Haška byla zlomová hned v několika oblastech. "Záleží, z jakého úhlu se na devadesátá léta díváme, ale pro mě představují narození mých dvou dětí, pak Ameriku a samozřejmě Nagano. Je to samozřejmě krátká epizoda, ale ve vzpomínkách zásadní do konce života," vylíčil.

Dominika Hašková s maminkou v Show Jana Krause

Dominátor, jak se mu v Česku přezdívá, je v současné době zodpovědným manželem a otcem. Veškerý čas tráví s rodinou a s prací to nyní nepřehání. Vyčkává, co přijde.

"Rodina a zábava, tomu se teď věnuji navíc. A pak se snažím udržet se v kondici, pětkrát týdně sportuji, čímž se připravuji na příští rok. Pokud přijde angažmá takové, jaké bych chtěl, člověka to nesmí zaskočit," uzavřel hokejista Dominik Hašek.