Martucci podal trestní oznámení na Rychtáře a zveřejnil divný telefonát

"Volal mi ten den v noci. Byl evidentně opilý a když jsem vícekrát opakoval, že Iveta zemřela, bavil se o úplně jiných věcech. Začal se bavit třeba o mém otci, že jsem špatný syn a podobné věci, které s její smrtí vůbec nesouvisely. Měl při tom úplně normální hlas, jak můžete slyšet v té nahrávce," řekl Revue iDNES.cz Martucci, který nahrávku poskytl VIP zprávám televize Prima.

"Na rozdíl od vás, pane Martucci, na rozdíl od vás jsem dostal Ivetu tam, kam jsem potřeboval," řekl Rychtář do telefonu.

"Netuším, co tím myslel," řekl k tomu Martucci. Redakce Revue iDNES.cz požádala o vysvětlení Josefa Rychtáře, ten ale nereagoval.

Rychtář prý Martuccimu tu noc volal několikrát, takže se rozhodl si telefonát nahrát.

"Nikdy předtím jsem ho nenahrával, to bylo poprvé. Měl jsem co dělat, abych se nerozjel do Uhříněvsi. Nebýt mé přítelkyně, tak jsem sedl do auta a jel z Brna až k němu. Naštěstí mě zastavila," řekl zpěvák, který záznam hovoru a všechny textové zprávy, které od Rychtáře dostal, poskytl policii a na Rychtáře podal trestní oznámení.

"Podal jsem trestní oznámení pro neposkytnutí první pomoci a že mi posílal výhružné smsky a dostával jsem od něj i výhružná volání," vysvětlil Martucci.

Stejně jako další lidé z okolí zpěvačky věří, že Rychtář mohl Bartošové pomoci a sebevraždě na kolejích zabránit.

Rychtář mění svá tvrzení

Sám vdovec se v televizi přiznal, že dopsal datum na dopis pro Artura Štaidla, v němž Bartošová píše, že ho miluje a odkazuje mu veškerý majetek (více o dopisu čtěte zde).

Rychtář údajně dopis našel už čtyři dny před zpěvaččinou smrtí a dopsal na něj datum. Otázkou zůstává, proč původně lhal, že dopis našel v den její smrti a proč Bartošovou neodvezl do léčebny hned v den, kdy dopis na rozloučenou našel.

Matka Ivety Bartošové navíc v deníku Blesk zpochybnila pravost dopisu. Vzkaz pro Artura podle ní vůbec nepsala její dcera, protože ta nepoužívala hůlkové písmo.

Josef Rychtář ukazuje obraz, který mu manželka Iveta Bartošová namalovala k narozeninám předtím, než spáchala sebevraždu (29. dubna 2014). V ten den tvrdil, že u něj našel i dopis na rozloučenou datovaný 25.4.2014. Později přiznal, že datum na dopis dopsal sám v den, kdy ho ve skutečnosti našel.

Rodina Ivety Bartošové má Rychtářovi navíc za zlé, že ji nechce pohřbít během soukromého obřadu, ale s velkou pompou a za přítomnosti médií. Rychtář zatím datum ani místo pohřbu nesdělil, ale záměr s veřejným pohřbem zatím nemění.

Změnil ovšem názor na bydlení v domě Bartošové. Zatímco v den její smrti tvrdil, že se rozhodně nevrátí do domu své bývalé manželky Dariny, teď je vše jinak a Rychtář se vrací do svého původního bydliště v Říčanech.