Domenico Martucci: Kdybych se chtěl zviditelnit, mohl jsem to udělat dřív

"Byli jsme spolu spokojení, bylo to krásné, hezký vztah. Bohužel ten mediální tlak je opravdu neuvěřitelný," řekl Martucci v rozhovoru na televizi Óčko.

Právě jemu přitom mnozí včetně samotné Ivety Bartošové vyčítají spolupráci s bulvárem v době, kdy nebylo české zpěvačce zrovna nejlépe.

Martucci ochotně komunikoval s novináři a zveřejňoval i textové zprávy, které mu Bartošová posílala. Podle zpěvačky ji navíc "tahal po vyšetřeních, jen aby se otiskly zprávy".

Martucci toho teď lituje. Bulvár prý jeho otevřenosti zneužil. "Je mi líto, že jsem šel bulváru na ruku, ale bulvár musí prodávat a prodává se jen špína. Ale nejsem naštvaný, je to jejich práce."

Iveta Bartošová a Domenico Martucci na Staroměstském náměstí v Praze - Festival česko-italského přátelství

Odmítá ovšem, že by se chtěl přes Bartošovou sám zviditelnit. K tomu měl řadu příležitostí přes jiné známé, jako je třeba Felix Slováček.

"Znám Felixe Slováčka už mnoho let a on mi nabízel pořád práci a já ji pořád odmítal. Takže jestli jsem se chtěl zviditelnit, mohl jsem to udělat o hodně dřív," prohlásil Martucci.

Iveta Bartošová, Domenico Martucci s přáteli v Itálii

Bartošovou prý skutečně miloval a odvážil se do vztahu jít i přes její problémy. "Iveta měla od začátku jediný problém: že brala prášky. Iveta nepije. V Itálii na zámku tři týdny nepila ani kapku a alkoholik nevydrží bez pití ani chvilku. Ona bere jen antidepresiva. Jsem zvědavý, kdo by vydržel 25 let s paparazzi před domem," řekl Ital, který žije v Čechách šest let a živí ho podnikání s olivovým olejem a zpěv.

Celý rozhovor s ním odvysílá televize Óčko ve čtvrtek v 18:00.