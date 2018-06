Domažlická Viola v domácích trepkách pohody

Příjemný hostinec je spojen s penzionem.

Vždycky jsem žil v přesvědčení, že penziony jsou jen chudší bratři hotelů. Žil jsem v bludu! Po několika schodech se ocitneme ve vestibulu - vpravo dveře do salonku (pardon zrovna je tu veselka), dveřmi nalevo vcházíme do místnosti ve tvaru písmene L. Hned za dveřmi v levém rohu funguje výčep - působivá kombinace dřeva, skla a mosazi. Jedna z dam, obsluhující toto zařízení, situovala bezprostředně před rameno pípy i vázu s květinami, snad na znamení jakési čistoty zurčících pramenů pivotoku. V hlavní místnosti stojí pouze tři stoly pro čtyři osoby a dva stolky, jak stvořené pro nerušený oběd s přítelkyní. Ve volně sousedící místnůstce jsou k dispozici další čtyři stoly. Tmavému retronábytku vévodí velké půlkulaté zrcadlo a příborníky. S dřevěným obložením stěn kontrastují bílé čisté ubrusy, poetizované růžovým prostíráním a vázičkou titěrnou jak dívčí dlaň. Velkými okny se skrze naškrobené záclony vdouvá předjarní slunko. Zbývá jen zanotovat nějakou píseň, ale to za vás učiní rádio FM-plus. Zcela logicky tu absentuje téměř všudypřítomné oko televizního přístroje. Prsty ohmatáváte na ubruse jakoby výšivku zelené barvy inzerující pivovar Domažlice, upíjíte gambrinus a sledujete dámu, která obsluhuje. Ve svých nabídkách je přesná, jako by již ode dveří odhadla hosta a jeho gurmánské sklony. Ztělesňuje v sobě element českého ženství, působícího kdysi tak blahodárně na německé básníky počátku století - ovšem se zcela prozaickými konci. Po této impresi vzhůru vzhůru do kuchyně. Zahřejte útroby opravdu horkou polévkou s celestýnskými nudlemi (10 Kč) a přeskočte směle studené i teplé předkrmy. Před vámi je rázem osm hlavních jídel v relaci 4050 Kč, čtyři možnosti ryb (kolem 60 Kč), osm jídel z drůbeže (95 Kč) a celá řada dalších svodů a variací. Pstruh na másle (87 Kč) je delikátní záležitost, vepřový řízek (87 Kč) je zdařilou ukázkou klasiky, zatímco sýrová jehla s bramborem a tatarkou je nápaditější verzí obyčejného smaženého sýra. Rozjímejte při palačinkách (25 Kč) a zvolna upíjejte z dvoudecky vína (21,60 Kč). Alternativou se mohou stát svůdné moučníky nebo jak plastová ňadra mohutné, barvami hýřící poháry. Kolega Barták s mizerným chrupem oceňuje párátka v dózičkách na stole, jiní onu vlídnou atmosféru, klidné stolování v mírných cenách. Střední vrstva, úřednická klientela tu regeneruje své síly do druhé půli dne a zanechává po sobě jen vymetené talíře a vějíře gastrotourek. V téměř domácím prostředí můžete setrvat i přes noc. Za lepšího počasí povečeřte na zahrádce penzionu a perutí spánku se nechte hýčkat v jedno- či dvoulůžkovém pokoji. Po tuplované ranní kávě pokračujte do hlubin Chodska, na Kozinův statek do Újezda. Ještě v dobrém rozmaru stačíte přes rameno houknout do jídelny: "Rozhodně dříve než do roka a do dne!"po-čt: 11-22 hod., pá-so: 11-24 hod., ne: 11-22 hod.Žádná hvězdička v našem hodnocení je nejméně, pět nejvíc. Útratu v bodovaných podnicích si autoři platí sami, personál ani majitelé o hodnocení neví.