Domácnost se nám rozsvítila, říká dvojnásobný otec Richard Krajčo

"Když přišel první, tak jsme si říkali, co jsme dělali do té doby, protože máme pocit, že nemáme na nic čas. A pak přišlo to druhé a uvědomili jsme si, jakou flákačku jsme s tím jedním měli. Máme takovou rozsvícenou domácnost," uvedl Richard Krajčo v show Těžkej Pokondr na Frekvenci 1.

První potomek frontmana skupiny Kryštof přišel na svět na jaře roku 2009 a dostal jméno Richard. Dcera se manželům narodila loni v listopadu, jak na začátku roku potvrdil iDNES.cz Richard Krajčo v SMS zprávě.

Richard a Martina Krajčovi

Rodák z Ostravy, který letos oslaví 35. narozeniny, nechává svůj soukromý život za zavřenými dveřmi od doby, kdy byl ženatý se zpěvačkou Ivou Frühlingovou. Brali se v roce 2005, o rok později se rozváděli. Lačnost některých plátků po informacích tehdy Krajča nadobro přesvědčila, aby se o soukromých záležitostech už nebavil se žádnými médii.

S televizí končíme

Podobně radikální je i v dalších rozhodnutí, ke kterým v minulosti přistoupil. Za všechny jmenujme bojkot hudebních cen vysílaných na televizi Nova, která kapele Kryštof neumožnila hrát naživo. Během přímého přenosu si před lety její členové na protest přelepili ústa páskou a na Nově na nějaký čas kapela skončila úplně.

"Řekli nám, že si už u nich nikdy neškrtneme, nehráli naše klipy. Dnes je doba samozřejmě jiná, lidé, kteří tam byli tehdy, už tam nejsou. My ale zvažujeme, že s vystoupeními skončíme úplně," dodal na Frekvenci 1 Richard Krajčo, jehož skupina prý řadí k posledním televizním vystoupením středeční předávání hudebních Andělů.