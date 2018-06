Domácím mazlíčkem jedné americké rodiny je laň

Melanie Buterová z amerického Ohia přijala laň do své rodiny už před pěti lety, když ji její matka opustila. Za ta léta si Dillie zvykla žít v domě, jíst těstoviny i zmrzlinu a hrát si dalšími domácími mazlíčky. "Ona vlastně vede naši domácnost. Všechno se točí jen kolem ní," řekla veterinářka Melanie Buterová televizi CBS.

Když Dillie do rodiny přišla, byly jí jen tři dny a byla téměř mrtvá. Přinesl ji farmář, který si s ní nevěděl rady. Paní Buterová jí zachránila život. Dillie pak vyrůstala společně se psem a dvěma kočkami. "Myslí si, že jsou součástí její rodiny. Pes nesmí být od ní nikdy daleko, jsou si velmi blízcí. Asi si myslí, že je to maminka," řekla paní Buterová.

Dillie má vlastní pokoj a je dobře vycvičená. "Sama se naučila chodit po schodech nahoru a dolu, vylézt si na postel a když je venku, chodí manželovi u nohy. Taky zná své jméno," řekla hrdě paní Buterová. Dillie dokonce prý dokáže nosem zapnout světla a chodit na toaletu. Ráda si taky schrupne na gauči.

Paní Buterová ví, že to pro laň není ideální bydlení, ale už by ji do přírody vypustit nemohla. "Prostě se to tak stalo a ona je součástí rodiny a nedovedeme si už představit, že by to bylo jinak," dodala veterinářka.