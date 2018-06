Domácí zabijačka bez čuníka

Kdo to zažil, nemůže nevzpomínat. Je časně ráno, na venkovském dvorku bílo, sníh křupe pod nohama, řezník si uvazuje pruhovanou zástěru a hospodyně nese na tácku po stopečce slivovice pro všechny aktéry. A když pak po prasečí porážce všem z čerstvého povětří i námahy notně vytrávilo, přesně v ten pravý okamžik, přináší hospodyně to, co už stihla z čerstvě poraženého zvířete připravit - mozeček usmažený s vejci a navršený na velké krajíce čerstvého venkovského chleba - jako první pomoc hladovějícím a zároveň jako příslib všech dalších pochoutek, jež budou následovat - ovaru, polévky,jitrnic,jelítek, zabijačkového guláše,řízků, pečeně.Ano, domácí zabijačka je cholesterolový hřích, ale i potěšení milovníků dobrého jídla. Jenže v paneláku, ba i v rodinné vilce se prase chová obtížně,kdo nemá příbuzné na vesnici, je z kola venku, a navíc i tam už zabijaček ubývá, když se krmení pro prase shání hůř než za časů družstevních. Co si počít? Udělejte si vepřové hody doma; některá z nevlídných únorových sobot či nedělí k tomu bude jak stvořená. Obejdete se i bez čuníka, většinu z vyjmenovaných lahůdek si můžete připravit ve vlastní kuchyni, jen ty jitrnice a jelítka bude nutné vynechat. Začněte stylově tím, že rozbijete porcelánové prasátko, do kterého jste si na domácí zabíjačku střádali, a nevynechejte již zmíněnou štamprličku, která má své opodstatnění nejen na studeném dvorku, ale i v pokoji s ústředním topením. Prvním chodem může být právě mozeček. Vložte jej na okamžik do vařící vody, zchlaďte rychle pod studenou a odstraňte blánu na povrchu. Zpěňte na sádle cibulku, přidejte pokrájený mozeček, osmahněte, osolte, podle chuti opepřete nebo posypte sladkou paprikou, přilijte rozšlehaná vejce,zamíchejte a je hotovo. Co dál? Co by to bylo za zabijačku, kdyby chyběla polévka česky zvaná prdelačka? Opět začněte cibulkou zpěněnou na sádle, zalijte ji vývarem z vedlejšího hrnce (kde právě vaříte v osolené vodě s celou cibulí, celým černým pepřem, novým kořením a bobkovým listem půlku vepřové hlavy na ovar), přidejte utřený česnek a vymačkejte do hrnce vnitřek dvou koupených kroupových jelítek. Povařte, trochu opepřete a nešetřete majoránkou. A mezitím se vám dovařil ovar,který už nepotřebuje nic než křen, pro jemnější povahy jablkový. Zlatým hřebem vašich domácích vepřových hodů se pak může stát zabijačkový guláš, jak ho vařívá červenolící stodůlecká selka paní Šimáčková. Do třetice zpěňte na sádle cibuli (k masu ve váhovém poměru 1:2), přihoďte pokrájený kousek vepřového ramínka, pokrájená játra, ledvinky, případně i srdce a jazyk. Krátce osmahněte,přidejte na plátky pokrájený česnek a kořeňte: hrubě drceným bílým pepřem, rozmarýnem, mletým kmínem, zázvorem a trochou divokého koření utlučeného v hmoždíři. Podlijte pivem a duste, až maso změkne a šťáva zhoustne. Solte až nakonec. Možná zvládnete i čerstvě usmažený řízek nebo vrabce se zelím, ale kvečeru už asi bude chuť jen na něco lehčího, jako je polozapomenutá huspenina čili sulc. Na tu vařte vepřové koleno a nožičky velmi zvolna v osolené vodě s kořenovou cibulí, celým černým pepřem, novým kořením a bobkovými listy. Když se maso odděluje od kosti, vývar přeceďte,ochuťte octem, povařte a nalijte do tvořítka nebo misek na pokrájené maso a zeleninu. Pro hezčí vzhled můžete navrch položit plátky natvrdo vařeného vejce a zalít zbytkem vývaru. Nechte v chladu ztuhnout a podávejte - jak jinak než s octem a cibulí. Když tohle všechno spocíváte a přiměřeně hojně budete zalévat pivem, usnete večer jako miminka. A možná se vám bude zdát o zasněženém dvorku, kde si řezník uvazuje pruhovanou zástěru a hospodyně....