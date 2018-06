Dolly se rozvádí. Miluje Barborku

Dolly Buster, která je provdána za šedesátiletého německého podnikatele Dina, dokonce s Barborku plánují svatbu. "Ano, je to pravda. Pokud vím, Dolly už podala žádost o rozvod," řekl iDNES Barborka.

Lukáš Barborka je jedináček, pochází z Havířova a před dvěma lety začal studovat Matematicko-fyzikální fakultu v Praze. Studium ale před rokem přerušil. Do hlavního města se přestěhoval kvůli své homosexuální orientaci. Jeho rodiče se s tímto faktem nemohli dlouho smířit a Lukáš tak nějaký čas musel bydlet u své babičky.

Dnes žije v jedné domácnosti s Václavem Glazarem a hledá si zaměstnání. "Mám přislíbené místo číšníka v Klášterní vinárně. A nedávno mě vzali do modelingové agentury Blue Venus," svěřil se Lukáš, který ve volném čase hlavně posiluje a rád by se uplatnil jako manekýn či herec.

S Dolly Buster se seznámil před třemi měsíci, kdy pracoval jako brigádník ve volebním týmu Nezávislé iniciativy ( NEI). Lukáš se dokonce objevil coby homosexuální ženich na předvolebním billboardu. - více zde

Barborkův bývalý partner, herec a scénárista Václav Glazar, prý nežárlí. "S Vaškem je všechno v pohodě. Nedávno se zamiloval do jednoho zpěváka a navíc mě s Dolly seznámil on. Všichni tři jsme kamarádi. My to tak neřešíme."

Bulvární tisk loni spekuloval, že se dvaapadesátiletý Václav Glazar chce oženit s herečkou Helenou Růžičkovou a spolu s Lukášem prý budou všichni tři sdílet společnou domácnost. Růžičková však iDNES krátce před svou smrtí letos v lednu přiznala, že se jednalo o pouhý žert pro kamarády. - více zde

Dolly Buster doposud žila a podnikala se svým manželem v německém Weselu. Teď si však chce vzít Barborku a zůstat s ním v České republice. Ve čtvrtek deníku Právo přiznala, že díky Lukášovi poznala, že opravdu může přilnout jen k muži z Čech. "Dolly chce do Česka přesunout své podnikání, plánuje zde digitální televizi a slíbila mi i práci," dodal Barborka, který prý bývalou pornohvězdu zaujal svým fyzickým vzhledem.

Dolly byla okradena

Volební manažer Nezávislé iniciativy (NEI) Jan Beer iDNES řekl, že se nyní k soukromému životu Nory Baumbergerové nebude vyjadřovat. Nicméně uvedl, že v sobotu byla Dolly Buster okradena na Karlově mostě, kde s ní německá televize RTL natáčela pořad. "Pachatele se zatím nepodařilo najít, ale televize zachytila v její blízkosti tři podezřelé osoby romského původu."