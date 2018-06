Dolly pokřtila předvolební billboard

Na rušné ulici, kde od rána hráli harmonikář a houslista, začal po úvodních slovech předseda Nezávislé iniciativy Richard Knot odpočítávat: "Začneme symbolicky - sex, pět, čtyři, tři..."

Poté se za zelenou plachtou před několika novináři a pár zvědavci odkryl billboard s Dolly v červených šatech, čertovskými růžky a nápisem "Politika nemusí být peklo".

Reklamu doplňuje slogan "Partner v Evorpské unii pro všechny a pro každého" se třemi fotografiemi svateb heterosexuálů, gayů a lesbiček. Kandidátka se tímto způsobem rozhodla podporovat sňatky homosexuálních lidí.

"Je to překvapení i pro nás, ještě jsme to neviděli po výtvarné stránce," hodnotil Knot billboard a podával vnadné celebritě s typickým výstřihem láhev se šampaňským. "Pozor na ty auta, vystříkni to na plakát."

"Báli jsme se, že billboard vůbec nenalepíme, přivezli nám totiž špatné lepidlo, nakonec ale vše dobře dopadlo," pochvaloval akci manažer NEI Jan Beer a pyšně dával novinářům poslechnout rádiový volební spot. "Ten mužský hlas je můj."

Na přelomu ulic u Výstaviště a Partyzánské se čtyřiatřicetiletá blondýna dlouho nezdržela. Po slavnostním přípitku a krátkém pózování spěchala na letiště, odkud ve čtvrt na jednu odletěla do německého Düsseldorfu. Tam ji prý čekají další jednání ohledně volební kampaně.

Dolly se vrátí v neděli

V pátek odpoledne Dolly Buster, vlastním jménem Nora Baumbergerová, navštívila domov důchodců v pražských Záběhlicích. Večer měla zamířeno do Libuše na Mělnicku, kde ji čekala diskuse s místními hasiči. Podle volebního manažera Jana Beera se ale kvůli dešti diskuse s požárníky přesunula na příští neděli.