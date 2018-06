Dolly Buster koketuje s politikou

Čtyřiatřicetiletá Dolly, která účinkovala v několika stovkách pornofilmů a svými schopnostmi se vyšvihla mezi největší hvězdy ve světě sexu a erotiky, se pokoušela prosadit v politice už před časem.

Propůjčila své bujné půvaby německé opoziční FDP v předvolebním spotu. "Myslíte třikrát denně na sex?" tázala se v něm s hlubokým dekoltem u řečnického pultu Spolkového sněmu. "Pak myslete také na číslo 18!" Klip strana nakonec raději vůbec nepoužila a skončil v sejfu.

"Stejně nevylučuji, že jednoho dne vstoupím přímo do politiky,"vzkázala fanouškům v únoru 2002 nejznámější pornohvězda 90.let s mírami 96-58-87.

Po dvou letech se její obdivovatelé dočkají. Dolly Buster, která je režisérkou a producentkou v erotickém a pornografickém průmyslu, postaví svou předvolební kampaň na osobním kontaktu s lidmi.

"Bude turné po České republice," řekl organizátor kampaně Jan Beer. Zda dojde i na striptýz, však odmítá říci.

Lidé by se prý měli setkat rovněž se zajímavými volebními billboardy. "V poslanecké lavici by jí to určitě slušelo mnohem, mnohem víc než celé řadě jiných politiků," hájil ambice světoznámé pornoherečky předseda NEI Knot.

Dolly Buster emigrovala s rodiči ve 13 letech. V Německu ji objevil Dino Baumberger. Stal se jejím manažerem a později i manželem a spolupodnikatelem. Děti spolu nemají. Kromě produkce a režírování nazpívala Dolly desku, napsala životopisnou knihu Všechno je pravé, účinkovala v mnoha zábavných televizních programech.