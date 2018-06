Dolinové ukradli šaty, Ochotská bude mít sexy dekolt

Obě dámy si šly před víkendem vybrat šaty na slavnostní večer do butiku módní návrhářky Marie Zelené. Michaela Dolinová měla již jedny vyhlídnuté. Jaké však bylo její překvapení, když dorazila do salonu a zjistila, že prostě nejsou. Někdo je ukradl.

"Marie mi dopoledne volala, že si budu muset vybrat jiné šaty, protože když mi šla nachystat ty moje, zjistila, že namísto nich visí na štendru jen prázdné ramínko. Někdo je ze salonu zkrátka nepozorovaně odnesl. Ani se neví, kdy, přišlo se na to jen díky tomu, že jsem si je měla přijít vyzkoušet," líčí Dolinová.



Michaela Dolinová v náhradních šatech

Šaty v hodnotě asi třiceti tisíc korun si prý jejich nepoctivá majitelka stejně příliš neužije. "Jsou to autorské šaty z kolekce pro Miss Europe and World Junior a jsou velmi nápadné. Nemůže v nich podle mne ani nikam vyrazit, poznaly by se," míní oblíbená návrhářka celebrit.

Namísto zlatých teď herečka oblékne šaty stříbrné. "Jsou také krásné, ale ty zlaté mě přesto mrzí. Radost si udělám ještě tím, že se nechám poprvé v životě profesionálně učesat a nalíčit. Chci být hezká až do půlnoci a když jsem se upravovala sama, vydrželo mi to sotva hodinu," říká s úsměvem Dolinová.

Moderátorka zpráv na Nově Michaela Ochotská se okamžitě zamilovala do růžovězlatých šatů s odvážným dekoltem. "Asi řeknu Tomášovi, že je chci," vtipkovala na adresu svého přítele, fotbalisty Tomáše Ujfalušiho. Šaty, v nichž bude mít krásná blondýnka ještě krásnější dekolt, se musely upravit na její postavu. "Nahoře se zvětšovaly, dole zmenšovaly. Ale tak je to u mne skoro se vším co se oblečení týče," směje se Ochotská.