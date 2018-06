Dolinové ukradli auto

"Takovou jsem z něj měla radost, ale asi mi nebyl souzen. Až jsem si říkala: Dolinová, měla jsi velké oči, nestačila ti fabia a to máš za to," říká Dolinová, pro kterou prý byla doba, než se vyřídilo pojistné, nekonečná.

"Nejhorší bylo, když jsem měla akce mimo Prahu. Jednou jsem musela vzít do ruky složku, večerní šaty a jet vlakem."

Není prý sama, komu v poslední době ukradli auto právě této značky. Podobně na tom byla Zlata Adamovská nebo herec Filip Jančík.

"Asi je to žádaná značka," odhaduje Dolinová, která už zanedlouho začne s Michalem Jagelkou moderovat Snídani s Novou.

S postem moderátorky Počasí se však bude muset rozloučit. Místo ve Snídani získala konkurzem.

"Jen tak jsem to zkusila a ono to vyšlo. Zjišťuji, že když jdu na konkurz s pocitem, že o nic nejde, a nemám ani trému, uspěju v něm. Přesně tak to bylo před deseti lety, kdy jsem se ucházela o místo v televizi Nova."

K divadlu se Dolinová vrátí opět po prázdninách. Pro pražskou divadelní agenturu připravuje představení Pařížanka a kromě něj pořad pro děti Láska, páska, sedmikráska.