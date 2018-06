Dolinová zavítala mezi čarodějnice

Tenhle zvyk jí nestačil přirůst k srdci.

"Jsem ze severní Moravy a odtud ho vůbec neznám. Tam se spíš chodilo opékat buřty a smažila se vaječina, což jsou míchaná vejce. Objevila jsem ho až v Praze, kam jsem začala chodit na konzervatoř. Většinou jsme se spolužáky rozdělali oheň v údolí Šárka, kde to bylo zakázané."

Své dvě dcery, Terezu a Julii, však v tomto směru už poučila a na výstavu je vzala s sebou. Starší Terezka má teď prý s čarodějnicemi jedno společné - chabý chrup. "Každý týden jí vypadne jeden zub. Schovávám jí je do krabičky a jednou jí z nich nechám udělat náhrdelníček," plánuje Dolinová, jež se nechala slyšet, že by si troufla na třetí dítě. A chtěla by další holku.

"Nepracujeme na miminku, ale kdyby to přišlo, byla bych hrozně ráda. Holčičky jsou skvělé - mazlivé, něžné, milé, uctivé. A i když stojí v opozici, rozumím jim jako ženská," říká.

S celou rodinou už pomalu plánuje dovolenou. Dcery budou mít premiéru na letním táboře, potom se pojede do Chorvatska. "Můj muž tam nikdy nebyl a já mu ho chci ukázat."