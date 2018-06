Dolinová vzkazuje modelkám: Čas zneškodní i sexbomby

"My moderátoři máme citáty rádi, protože nám kolikrát pomůžou přijít na nápad, jak něco uvést. Vy třeba dostanete zakázku vést nějakou tiskovou konferenci o věci, o které víte málo a někdy vám právě citát napoví o čem to celé je," vysvětlila bývalá hvězda Snídaně s novou, která pravidelně sahá po citátu od Coco Chanel. "Čas zneškodní i sexbomby - to velice často používám, když moderuju módní přehlídku. A mám vždycky úspěch," dodala se smíchem.

Komik Václav Upír Krejčí se na vydání citátů svých kolegů připravoval už léta. "Nápad něco takového evidovat vznikl už v roce 1979. Už tehdy zněly v šatnách různé příběhy, výroky a moudra. Před lety jsem si to ještě pamatoval, ale pak jsem si je už musel začít zapisovat," uvedl. - Video ze slavnostního křtu si přehrajte zde

Exmanželé Vyskočilovi už neválčí

Upírova moudra si přišli poslechnout i fotograf Jan Saudek s rodinou, Liběna Hlinková, Karel Štědrý či exmanželé Ivan Vyskočil a Anife Ismet Hassan, kteří si opět měli co říci. "Už teď se děsím, co to zase napíšou. My se opravdu můžeme spolu normálně bavit, ale čestné slovo, že si ji nebudu brát," řekl nekompromisně Vyskočil.

"Když ji potkám, proč bych ji měl srazit pěstí a kopnout do břicha? Všechno zlé pominulo a máme mezi sebou normální vztah. Občas si i zavoláme, ona potřebuje občas hodně poradit," popsal vztah ke své bývalé ženě.



Ukázka z knížky FÓR UM slavných, neslavných a oslavných výroků "Musí být hůře, aby jednou bylo lépe." (Václav Klaus)

"Již opilý, ještě pil." (Bolek Polívka)

"Doporučuji každý průšvih si namalovat narůžovo. Když jsem přišel o větší sumu peněz, radoval jsem se, že si nekoupím nové rychlé auto, ve kterém bych se určitě zabil." (Ivan Mládek)

"Ten svět je čím dál tím hezčí... Né, že by byl, ale já to tak vidím." (Bohumil Hrabal)