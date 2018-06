Dolinová si už plavky nesvléká

12:00 , aktualizováno 12:00

Moderátorka a muzikálová herečka Michaela Dolinová by už na nudistickou pláž nešla. "Dřív mi to připadalo normální. Vzpomínám, že třeba v Chorvatsku jsme se bez plavek slunili na kamenech a dívali na Hvar. Teď už bych do toho nešla. Jednak bych se bála, že mě někdo vyfotí, ale také kvůli dětem. Nebylo by jim to příjemné," řekla.