Dolinová se tajně vdala, o svatbě mluvit nechce

Jak Dolinová vzkázala iDNES.cz přes textovou zprávu, tuto záležitost nehodlá medializovat a podrobnosti si nechává pro sebe.

Samotný obřad byl velmi komorní - zúčastnili se ho pouze svědkové, zakladatel českých babyboxů Ludvík Hess a herečka Radka Stupková. "Mám Míšu rád a Míša mě taky, tak jsme se vzali," řekl Blesku.cz Sváček.

Moderátorka a herečka Michaela Dolinová byla ještě loni provdána za Jaroslava Tučka, se kterým žila patnáct let a vychovávala dvě dcery, osmiletou Julii a jedenáctiletou Terezu.

Na podzim, kdy se informace o rozvodu dostaly do médií, se začalo spekulovat, že za rozvodem Dolinové je nový milenec. Herečka a moderátorka to ale popírala.

"Žádost o rozvod jsem podala já, ale to ostatní, co bylo v novinách, je naprosto šílené. Samozřejmě, že to není pravda. My jsme se s manželem rozešli v klidu. A na všem jsme se dohodli. Nejvíce je mi líto našich dětí. Naštěstí jsme jim všechno včas řekli," řekla tehdy iDNES.cz Dolinová. - čtěte Kvůli milenci se nerozvádím, brání se zdrcená Dolinová