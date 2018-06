Dolinová je zoufalá, nemá práci

"U mě je to teď strašně těžké. Nacházím se v nejhorším období roku. Jaro je pro mě jak po fyzické, tak po psychické stránce strašné. Úplně dojíždím na baterky, spíš už mám skoro vybito," stěžuje si herečka a dodává: "A bohužel se mi to velmi často opakuje. Nejpříjemnější mám vždycky podzim," tvrdí Michaela, která se současnému stavu rozhodla bránit a doufá, že se nějaká práce objeví.

"Zasela jsem o sobě různé informace tam, kde by to mělo padnout na úrodnou půdu, a čekám, jak to dopadne. A nějak už tuším, že to dopadne dobře, jenom se teď musím obrnit trpělivostí. Věci nejdou okamžitě, a u nás v herecké branži to platí dvojnásob. Jednou je to nahoru, podruhé dolů," líčí herečka, která s tím má nemalé zkušenosti. Není to tak dávno, co musela odejít z postu moderátorky Snídaně s Novou, aby uvolnila místo mladším kolegům.

"Čím jsem starší, tím víc oceňuji, kde má kdo jaké kamarády, ale myslím opravdové kamarády. Je to skvělé, když můžete vzít telefon a říct, že potřebujete něčí pomoc. A druhá strana odpoví: Jasně, vydrž měsíc a půjde to," říká.

Na horách bylo dobře

Jediné, v čem má Michaela jasno, je to, jak trávit čas s rodinou. Má dvě dcery, starší dvanáctiletou Terezu a mladší devítiletou Julii. A protože je vášnivá lyžařka, hory si nenechala ani letos ujít. "Byli jsme v Krkonoších. Všechno sice prima, ale na příští rok už jsem si řekla, že pojedu do Alp. Holky už zvládají lyžování docela dobře, tak bych si to troufla," přemýšlí.

Loni na podzim koupila moderátorka s manželem chalupu v Podkrkonoší a letos tam strávili první Velikonoce. Michaela se sice na tři dny strávené s rodinou a přáteli těšila, ale předcházely tomu velké nervy. "Bála jsem se, že tam bude zima, že nebudu mít dost postelí a že tam budou myši, ze kterých mám strach. Naštěstí jsme to v pořádku přežili," směje se při vzpomínce.