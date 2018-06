Dolinová je z nových rosniček nadšená

"Nejdříve jsem před každým vysíláním měla takové ty motýlky v břiše a nemohla se ubránit pocitu, že každým okamžikem omdlím, ale teď už jsem se naštěstí přistihla, že mě to hrozně baví a na nějaké trémování nemám čas," řekla Michaela Dolinová.

"A tak už se těším na dobu, kdy si budu moci ze svého kolegy Michala Jagelky dělat ještě větší legraci než dosud. Baví mě ale i hosté, které mám na starosti. Jediné, čeho se trochu obávám, jsou lidé z ekonomické oblasti, ale to zase přenechávám Michalovi, protože je hrozně šikovný," přiznala se moderátorka ke své slabině.

"Je velké plus, že to prostředí znám a přímý přenos mi tolik nevadí, jelikož si nepřipouštím, že se na mě dívá půl miliónu lidí. Kdybych si to uvědomovala, tak bych se tam musela úplně rozsypat. Naštěstí jediný, koho při natáčení vnímám, je redaktor, který mi ukazuje čas," poznamenala bývalá rosnička, která už má možnost se ve studiu setkávat i se svojí půvabnou náhradou v podobě bývalých missek Radky Kocurové a Lucie Váchové.

"Musím říct, že jsou nádherný, a je krása se na ně dívat. Lepší nástupkyně jsem si snad ani nemohla přát," konstatovala s úsměvem Michaela Dolinová.