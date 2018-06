Dolinek chce moderovat v televizi

"Zasahovali mi do textů, a to opakovaně, ačkoliv jsem je několikrát upozornil, že si to nepřeju," vysvětlil zklamaný zpěvák, který se v Caffé baru na Střeleckém ostrově na večírku Primy neocitl tak úplně náhodou.

"Dělal jsem konkurz na moderátora nové soutěže, kterou televize chystá," řekl Dolinek s tím, že zatím neví o jakou soutěž půjde. Jeho úkolem při castingu prý bylo mluvit dvě minuty o bonbónu.

Mluvčí televize Jana Malíková prozradila, že populární loňský finalista SuperStar byl jedním asi z pěti set uchazečů. "Jedná se o interaktivní vědomostní soutěž, o jejímž názvu ještě není rozhodnuto a moderátora jsme dosud nevybrali," upřesnila.

Televize Prima změnila před časem grafickou podobu loga. Modernizaci designu slavili ve středu se šéfy televize i moderátoři zpravodajských a publicistických pořadů.