Doleželová: Z krásek mám mindrák

* Podle úsměvu si vás hodně lidí pamatuje i z Miss.

Ano. To vím. Podle úsměvu a podle očí.

* Po Miss musela být lékárna plná mladíků, kteří si přišli jen tak pro vitaminy a spíš okukovali, ne?

Kdepak (smích). Já jsem v lékárně začala zvolna pracovat až na podzim, po absolvování fakulty.

* Jak často při vašem zatížení v modelingu prodáváte léky?

Pokud zrovna nejsem v zahraničí, snažím se eden den v týdnu práci v lékárně věnovat. Abych si udržela praxi a mohla si za čtyři až pět let udělat atestaci.

* Vídáte na tvářích nemocných lidí „Á, dneska mi dá léky miss“?

Někteří mě v tom bílém ani nepoznají. Bílé oblečení dost klame, nemyslete si.

* Chtějí si ti, co vás poznají, popovídat?

Každopádně bývají příjemně překvapeni.

Chtěla jsem být zdravotní sestřičkou

* Víte o nějaké jiné miss, která by měla doktorský titul?

V Česku není ani jedna. Nebyla ani na MissWorld v Číně. Některé soutěžící na Miss World ovšem vysokoškolačkami byly.

* Kdy vás začalo přitahovat voňavé prostředí lékaren?

Už na základní škole jsem chtěla být zdravotní sestřičkou. Pomáhat lidem. Později jsem se rozhodla jinak, začala mě lákat právě ta voňavá lékárna. Zajímalo mě, co se děje s těmi malými pilulkami v těle. Proto jsem šla na vysokou.

* Bylo náročné sladit studium na vysoké škole a kariéru miss?

Určitě. První měsíce po výhře jsem zrovna dokončovala poslední, sedmou státnici na farmacii. Bylo najednou obtížné najít si čas na obojí. Jakmile jsem ale loni odpromovala, měla jsem o povinnost méně. Jiné by to bylo, pokud bych vyhrála Miss ve druháku nebo ve třeťáku. To bych těžko zvládala.

* Když se prý váš tatínek dozvěděl, že jste se přihlásila do Miss, nebyl zrovna nadšený.

Zpočátku nebyl, ale později mi fandil. Rodiče mě vždycky vedli ke vzdělávání. Měla jsem sice svou hlavu, ale věděla jsem, že chci především dostudovat.

* Dostala jste se někdy sama do situace, kdy jste zapochybovala, zda to zvládnete?

Ne. Měla jsem silnou vůli. Moc času na koníčky a na přátele mi nezbylo. Jela jsem opravdu naplno. A taky jsem to pak odstonala.

* Co vám bylo?

Celé loňské léto jsem byla nemocná. Nejdřív jsem měla zánět pohrudnice a pak zánět ledvin. Kvůli tomu, že jsem byla přetažená a nachlazená, ale nestihla jsem si oddychnout. Pak se nachlazení zvrhlo...

* Až pak jste si řekla: Dost. Takhle to dál nejde.

Ano. Přesně tak.

* Mohla jste si vůbec dovolit slevit, abyste neztratila svou pozici?

Člověk se musí rozhodnout, co je pro něj priorita. Já chci být zdravá. Mít jednou děti. Možná jsem o nějaké pracovní šance přišla, ale nelituju toho.

* Co se vám léčí lépe, bolest na těle, nebo na duši?

Těžká otázka. Jak u koho. S bolavou duší se pacient nesvěří jen tak. To spíš nějaký známý. Snažím se jim pomáhat, když je třeba.

Z krásných holek mám mindrák

* A co vy? Bývá člověku v modelingovém byznysu často úzko?

Modeling na psychiku působí spíš negativně. Bývá tam často neupřímné prostředí se závistí. Kvůli cestování jste dlouho v zahraničí. A pohybujete se mezi samými hezkými dívkami.

* Počkat. Vy, Miss ČR 2004, máte z krasavic kolem sebe mindrák?

To byste se divil. Když trávíte padesát procent času mezi vysokými, krásnými, štíhlými dívkami, tak to na vás působí jinak, než když pracujete třeba v mužském kolektivu.

* Pochybujete o sobě často?

Dříve ano. Dnes se snažím pochybnosti o sobě potlačovat. Ušetřím tak spoustu energie a času, který bych jinak trávila hloubáním. Pokud o sobě člověk pochybuje, nemůže jít vzpřímeně za svým cílem.

* Kdy jste o sobě zjistila, že jste krásná?

Každá žena může být krásná. Stačí jen o sebe správně pečovat, umět své klady vhodně prodat a pracovat i na duševní kráse. Ty klady jsem si uvědomila, když se za mnou kluci začínali otáčet a holky naopak trochu ošklivě dívat.

* A měly z vás mindrák...

No, tak to nevím.

* Do kolika let se dá modeling podle vás dělat?

Dívky by měly končit mezi dvacátým pátým a třicátým rokem. Přesnou hranici těžko určit. Ale třeba já jsem začala až ve dvaceti. To je hrozně pozdě.

* Vážně? A v kolika se dneska normálně začíná?

Ve třinácti.

* To je bláznivé. Takže to funguje jako v gymnastice, kde je dívka už ve dvaceti stará?

Jak kde. Ty mladší jsou víc žádané například v Itálii.

* Jak dlouho tuhle práci chcete dělat vy, doktorka farmacie?

Dva tři roky.

* Tak málo?

Radši vám ani nebudu prozrazovat, kolik mi je (smích). Vážně - pak bych se radši vrátila k oboru, který jsem vystudovala.

* Je za tím víc psychická, nebo fyzická námaha?

Fyzická spočívá v častém cestování, časových posunech. Psychická je z toho, že jste každý den mezi jinými lidmi. Ale nedívám se na to negativně. Podívám se do míst, kam bych se jako lékárnice asi jen tak nedostala. Mám ráda změnu, stereotyp nemusím.

* Ale stereotypu se později v lékárně asi nevyhnete.

Pokud budu mít rodinu, bude takový stereotyp spíš žádoucí.

* Je titul PharmDr. prospěšný i v modelingu? Znamená to pro různé podvodníčky něco jako „pozor, tohle nebude naivní holčička“?

Myslím, že to tak je. Jde o to, že si nenechám všechno líbit a neberu práci za každou cenu. Mám svou hrdost.

Sny o cestování a jiných kulturách

* Už jste to řekla: v modelingu je spousta falše. Dokážete falešné lidi včas poznat, nebo se pořád ještě často spletete?

Poznám je. Po zkušenostech z loňského roku mám už dost vyvinutou intuici.

* Přečetl jsem si o vás, že jste melancholička...

... a jé. To jsem zase někde něco prokecla (smích).

* To snad není nic špatného. Ale přesto tahle nátura asi není pro tvrdý byznys modelingu nejvhodnější, ne?

Ale já jsem melancholik v jiném ohledu, než asi myslíte. Ve společnosti jsem veselá. Až když jsem sama doma, pustím si pomalou, smutnější hudbu a je ze mě snílek.

* O čem si tak sníte?

O cestování, o jiných kulturách. O tom, co budu dělat za rok, za dva.

* Přišla jste za poslední dobu o hodně přátel?

Spíš o pár kamarádek.

* Že by holčičí závist?

Možná.

* Některé kamarádky jste ztratila, jiné jste našla. Třeba Miss Kolumbie, která vás pozvala na svoji svatbu.

Těšila jsem se tam. Ale bohužel se na tu svatbu nedostanu. Vdává se v půlce července, já se tam měla vypravit na celý měsíc. Jenže mi do toho přišla práce v Americe. Mrzí mě, že tam nebudu. Tak ji aspoň na oplátku zkusím pozvat na svoji svatbu.

* Copak? Je snad už na spadnutí?

Až za pár let. Ale s pozvánkou si na ni vzpomenu.

* Takové kamarádství mezi miss není úplně běžné, že?

Na Miss World jsme všechny dívky spolu bydlely měsíc. A komunikovat jsme mohly jen mezi sebou, takže nějaké to přátelství se vytvořilo.

* Jaké zážitky jste si vůbec z Číny odvezla?

Je to zvláštní země. Co mě teď narychlo napadá - Číňané umějí výborně vařit. Dál? Ve velkoměstě už někteří mají vysoký životní standard, ale na venkově je spíš bída. Je smutné vidět ten ohromný rozdíl.

* Taky je to jedna z mála zbývajících komunistických zemí na světě. Zajímalo by mě, co si pamatujete z doby před listopadem 1989.

Fronty na pomeranče. Malý výběr zboží v obchodech. Zdravotnická péče téměř zdarma, ale ne na takové úrovni jako dnes.

* Hodně lidí tvrdí: A stejně tenkrát bylo líp.

Nebylo. Mám radši demokracii.

* Straší vás, jak silné preference podle průzkumů mají komunisté?

Ani si tu možnost nechci přiznat. Že by se komunisté vrátili k moci? V tom případě bych asi brzy pochopila lidi, kteří dříve raději utíkali ze země.

Nejkrásnější je to na Novém Zélandu

* Vy byste to udělala?

Tak to nevím. Vážně. Mám ráda své přátele a rodinu, českou přírodu. Vždycky když jsem dlouho v zahraničí, tak se mi stýská.

* Ale cestujete ráda. Často o tom vyprávíte. Kde se vám líbilo nejvíc?

Na Novém Zélandu. Je tam překrásně. A taky na Menorce, to je součást Baleárských ostrovů. Najdete tam čtyři tisíce let staré stavby z hlíny a kamení. Jsou ve vnitrozemí, takže většina turistů je vůbec neobjeví. Radši zůstanou na pláži.

* Vy nepatříte k „plážovým“ turistům? Jste schopná třeba vyrazit někam stopem? Ale jistě. Třeba právě na Menorce jsme stopovali.

* Nebojíte se riskovat?

Ne. Ale poměr zisku a případného rizika musí být rozumný.

* Když jsme u strachu. Bála jste se, že vám vítězství v soutěži Miss změní život nežádoucím způsobem?

Jsem realista. Měla jsem určité představy o tom, co se stane. Že bude třeba se přestěhovat do Prahy, zdokonalit se v angličtině.

* Cítíte, že kapitola zvaná Miss pro vás definitivně skončila?

Mé oficiální kralování skončilo. Ale život semi s předáním korunky příliš nezměnil.