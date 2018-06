Doleželová se chlubila uměleckými fotkami, Kubelková jen přihlížela

Podobnost by tu byla, ladné křivky, štíhlý pas. Fakt, že se krásná brunetka neodhalila, ovšem prozradila ňadra, ta má krásná brunetka přece jen větší. Dohadům nakonec udělala přítrž sama, když zopakovala to, co prohlásila už dávno: "Nesvléknu se ani za milion."



Jedna z fotografií Jaroslava Šimandla, která je k vidění na výstavě

S fotografem Šimandlem ale spolupracovala několikrát a důvěru do něj vložila i v případě focení série erotických fotografií pro kalendář Stock s Ivou Kubelkovou, jenž vznikl v romantických Benátkách. Vyplatilo se jí to, kalendář byl totiž vyhlášen nejlepším evropským firemním kalendářem a získal cenu Golden Prisma Awards 2007. Nic z toho, co by modelka, moderátorka a herečka nechtěla odhalovat, však ani v něm odhaleno nebylo.



Iva Kubelková v kalendáři Stock pro rok 2007, celou fotogalerii najdete zde

Na vernisáži velkoformátových fotografií byla k vidění těla jiných krásek, své půvaby tu poodhalují například její kolegyně a misska Veronika Pompeová, která své tělo poznala jen podle pih ve výstřihu, které se prý jinak vždy retušují.

Modelka Jana Doleželová, jež se na krásky přišla také podívat, na této výstavě sice svůj obraz nemá, ale s Jaroslavem Šimandlem už teď plánuje podobnou akci, s níž se chlubila: křest lechtivého kalendáře, který společně nafotili v Mexiku. - čtěte Miss Doleželová se opět odhalila, tentokrát v Mexiku

Krásné dívky jsou součástí jedné části projektu, v němž se Šimandl soustředí na tvář, tělo a akty. Druhým tématem je zobrazení nového způsobu tradičních témat, jako jsou denní světlo, oheň, krajina, prostor a zátiší. Fotografie budou v Mánesu k vidění do konce srpna.