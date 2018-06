Doleželová pokřtila exotický kalendář a ukázala zadeček

Šaty od návrháře Luďka Hanáka odhalovaly víc než jen holá záda a Miss ČR 2004 a doktorka farmacie si je instinktivně chvíli co chvíli stahovala. Vidět v nich totiž bylo i kousek jejího zadečku. Společnost v Cloud sky baruand lounge se dohadovala, jestli pod nimi má spodní kalhotky. "Mám," prozradila se smíchem Doleželová. "Sice malinkaté, ale mám," dodala.

Focení exotických fotek, na kterých jsou vedle jejího svůdného těla také seychelská zvířata a tamní flóra, podstoupila s fotografkou Miladou Čištínovou. Zkušenost to byla po focení kalendáře v Jihoafrické republice již druhá a Janě se opět velmi zamlouvala. - fotografie z kalendáře najdete zde

"Milada má jiný rukopis než fotografové-muži. Její fotky nejsou prvoplánové, vulgární a přitom jsou sexy." Focení a produkce, při které pomáhal mimo jiné i modelčin přítel, ji natolik vyčerpalo, že by si příští rok dala od dalšího kalendáře nejraději pauzu. Už teď ale věří tomu, že až si odpočine, bude možná mluvit jinak. Nápad na místo už by měla.



Jedna z fotografií Jany Doleželové z nového kalendáře

"Líbilo by se mi fotit třeba doma v Česku a černobíle. Mám to ráda skoro všude, ale mohly by to být různé regiony a s nimi to, co je pro ten který z nich typické," přemítá Doleželová.

Křest kalendáře, který pokřtil tým tvůrců v čele s Janou Doleželovou, přihlížela například Eva Kotulánová s manželem, Zuzana Štěpanovská, Roman Vojtek s partnerkou, Janin taneční partner třetí řady taneční soutěže StarDance, jednadvacetiletý Michal Necpal, nebo Vladimír Kratina, její kolega v soutěži, která na obrazovkách České televize vypukne 1. listopadu.