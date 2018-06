Doleželová otvírala vlastní lékárnu: Příchozí hostila pilulkami

"Nebojte, nechci vás otrávit. To je vitamin C a ty zelené tabletky jsou s příchutí limetky," komentovala vystudovaná doktorka farmacie s úsměvem.



Ještě přestřihnout pásku a lékárna je otevřená

Při slavnostním přestřižení pásky, u kterého asistovaly Janiny kolegyně z branže a Zdeněk Podhůrský, bylo vidět, že je kráska dojatá. "Už při studiích jsem snila o své vlastní lékárně. Cesta k cíli nebyla jednoduchá, ale povedlo se," říká. "Teď si jen přeji, aby pacienty a klienty do mé lékárny přiváděla především touha po prevenci nemocí, než vlastní onemocnění," dodává.



Na akci nechyběly missky, Janin taneční partner ze StarDance Michal Necpál a rovněž Zdeněk Podhůrský

Modelka jde do všeho naplno, proto ani s místem své lékárny netroškařila. Vybrala si opravdu lukrativní obchodní centrum Palladium. "Poloha je to rozhodně výhodná, jen mě děsí ten astronomický nájem. Snad se nám tu bude dařit," doufá.



Na akci přišli Zdeněk Podhůrský a Janiny kamarádky

Kromě vysokého nájmu se Jana bude muset potýkat ještě s jiným těžkým oříškem - s otevírací dobou. "Máme otevřeno každý den včetně soboty a neděle od 9 do 22 hodin. Tato pracovní doba je sice výhodná pro klienty i pacienty, problémem je ale sehnat personál, který by byl ochotný pracovat v tomto časovém rozpětí i o víkendech. S personálem je to vlastně obecně hodně složité. V Praze je hodně lékáren, ale málo lékárníků," posteskla si.



Jana Doleželová s Michalem Necpálem

Janinu chloubu si přišli prohlédnout také účastníci StarDance III. Michal Necpál, Jan Onder a Dana Batulková. "Svůj smutek nad odchodem ze StarDance jsem už několikrát komentovala, je to přeci pochopitelné. S tancem se ale rozhodně neloučím. S partnerem Michalem už máme na leden a únor domluveno několik vystoupení s tanečními ukázkami v rámci plesů a firemních akcí," svěřila se Doleželová.