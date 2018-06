Doleželová obdivovala tělo švédského herce Lundgrena

"Překvapil mne, jak vypadá. Na třiapadesát let má opravdu úžasnou postavu, kterou by mu mohl závidět kdejaký mladík. Žádná žena se po jeho boku nemusí bát," hodnotí nepřehlédnutelného blonďáka modelka. Ženu prý herec po svém boku měl, byla to pohledná blondýnka, jeho manželka, na kterou by se nikdo neodvážil křivě podívat.

Šanci potkat se s Lundgrenem tváří v tvář a prohodit s ním pár slov však česká kráska i přes přítomnost manželky měla. Do programu prezentace luxusních hodinek totiž patřila společná večeře a pětihodinový showroom.

A co si modelka s hercem řekla? "Ptala jsem se ho třeba, jestli už byl v Praze. Odpověděl, že u nás točil film. Pak se ptal mne na Švédsko, tam jsem ale nikdy nebyla. Zato jsem byla v Norsku, s tím jsem se samozřejmě pochlubila," řekla modelka.

Doleželová se teď doma může chlubit luxusními hodinkami posázenými diamanty, které si z Florencie přivezla.

Lundgrenovu ruku zdobily naopak velké hodinky z limitované edice, kterou pro značku sám navrhl. "Mají nádherný design, který se hodí přesně pro tak velké chlapy, jakým je on sám," míní modelka.