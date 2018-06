Doleželová křtila kalendář. Výhodu rokokových šatů nedocenila

15:28 , aktualizováno 15:28

Kalendář Jana Doleželová – The Queen 2010, který vznikl v rámci projektu Fashion for Help, byl představen veřejnosti. Komorní atmosféra, smyčcové trio, fotografie pořízené v zámeckých prostorách a modelky v rokokových šatech. Tak vypadal slavnostní večer, který patřil hlavně Janě Doleželové a návrhářce Marii Copps.