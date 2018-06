Jana Doleželová: Věci neřeším, získala jsem hroší kůži

„Byli jsme spolu už na společenských akcích někdy v únoru. Oficiálně jsme spolu ve Varech nikdy nebyli. Dřív jsme tu byli ale už oba dva, ale každý zvlášť se svými přáteli,“ řekla iDNES.cz Doleželová.

Do Varů se sice několikrát vypravila bez partnera, ale jak říká, smutno jí nebylo, protože byla vždy obklopena blízkými. „Nikdy jsem tu nebyla sama, protože jsem tu měla spoustu přátel, a vždycky jsem si užívala filmy a ty si užívám i nyní. A myslím, že festival je od toho, aby se lidé filmově a kulturně vzdělávali a také potkávali. Tím je pro mě tímto festival stále stejný, jen s tím rozdílem, že teď nechodím na filmy s přáteli, ale s přítelem,“ vysvětlila Jana.

Jak to zatím vypadá, vyhovují si s partnerem ve všem na sto procent. I ohledně výběru filmů u nich nenastávají žádné hádky, vždy se prý domluví na tom, na jaký snímek půjdou. „Já mám ráda filmy podle skutečné události, nebo historické filmy, protože rozšiřují obzory. A někdy mám ráda tragikomedie,“ sdělila Doleželová.

Zároveň prozradila, že je nyní maximálně spokojená a neřeší minulost. „Nejhorší zkušenosti jsou od toho, aby se zapomínaly, a proto já se k nim nevracím a vlastně jsem je zapomněla,“ pokračovala.

Doleželová si prožila celkem nepříjemné období, když její bývalý partner Karel Janeček přiznal, že má kromě ní ještě další partnerku. A právě takové zkušenosti ji prý neskutečně zocelily.

„Já jsem získala poměrně hroší kůži. Věci neřeším, a když už mě něco hodně namíchne, tak to řeší právník. Ale já osobně si tím nezapleveluji mozek, protože si myslím, že je to ztráta času a jsou v životě mnohem důležitější věci, které stojí za to, abych se jim věnovala,“ dodala.

Zahájení festivalu v Karlových Varech:

