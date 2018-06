Doležalová si postavila dům v Chorvatsku, opouští ho po čtvrt roce

Klára Doležalová jezdí do Chorvatska prakticky od dětství. Nebylo léto, kdy by na jih Evropy nezavítala. Plynně navíc mluví srbochorvatsky, což jí dává pocit domova.

"Ta chorvatská mentalita je mi opravdu blízká, místní mě berou, jako bych byla jejich, je to moc příjemné. Neuvěřitelně dobře mi dělá i zdejší podnebí, střední Dalmácii prostě miluju, hlavně pak Split. Přijde mi, že jsem tu musela v minulém životě žít," líčí.

Klára Doležalová s manželem Miodragem a dcerami

Snadno a rychle zapadla do zdejšího prostředí i díky manželovým kořenům, coby Srb má k bývalé Jugoslávii blízko. Cizí jazyk tak ovládají i jejich děti, devítiletá Natálka i téměř dvouletá Mia.

"Holky si to tu užívají, kdyby nemusely do školy, určitě bychom tady zůstaly. Co mi bude chybět, je ovoce a zelenina, samozřejmě i místní speciality a čerstvé ryby. Považuju podobnou možnost za ohromný dar především pro mé děti," přiznává Doležalová.

Dům, kde manželé v létě žijí, se nachází na ostrově Šolta. Pro snadnější cestování a větší zážitek z dovolené si Klára udělala kapitánské zkoušky, a tak rychlý člun prohání nejen na sousední ostrovy, ale i do krásných zelených zátok, na úžasné pláže, ale také na ochutnávky těch nejlahodnějších mořských plodů.

Nezřídka vidí z velké blízkosti i delfíní rodinku, jak brázdí tyrkysové moře.

Klára Doležalová s rodinou a Jadran v celé své kráse Klára Doležalová může řídit člun, udělala si kapitánské zkoušky

Do Česka se rodina vrací již v pondělí, volá nejen škola, ale i práce. Kláru Doležalovou čeká natáčení dalších reportáží do nováckého Loskutáka a také propagace CD pro děti Posloucháme... Zvířata.

Album netradičním způsobem učí, jak jednotlivá zvířata rozeznat, jejich zvuky jsou navíc doplněny stručným popisem toho, čím jsou v přírodě tak zajímavá.

Posezení u mořských plodů

"Kdo neví, proč je zebra pruhovaná, a proč nás šimpanz dokáže porazit v pexesu, ať si album opatří," uzavírá se smíchem Klára Doležalová.