Naše značka zemře s námi, prohlašují návrháři Dolce & Gabbana

„Jakmile budeme mrtví, jsme mrtví. Nechci, aby třeba nějaký japonský návrhář začal navrhovat Dolce & Gabbanu,“ řekl zakladatel firmy Domenico Dolce (55) italskému listu Corriere della Sera.

Spolu s bývalým partnerem Stefanem Gabbanou (55), se kterým se rozešli v roce 2005, už veteráni módy odmítli řadu nabídek na převzetí značky. Tu založili v roce 1985 a dodnes na všech projektech velmi úzce spolupracují.

Sami žádné potomky nemají a trvají na tom, že jejich společnost nebude předána žádným příbuzným a ani se po jejich smrti neprodá. Chtějí, aby značka přestala existovat. „Člověk může mít spoustu peněz, ale pokud nejste svobodní, co s nimi uděláte?“ prohlásil Domenico Dolce.

„Když jsme se rozešli, řekli jsme si, že je lepší si rozdělit všechno. Kdybych se druhý den praštil do hlavy, musel by Domenico řešit firemní věci s někým, kdo vůbec není z branže. Třeba s mým bratrancem. A to by mohlo celé podnikání zničit,“ dodal na vysvětlenou Gabbana.

Dvojice se dlouhodobě těší uznání kritiků i veřejnosti. Oba zakladatelé jsou výraznými osobnostmi gay a lesbické komunity. Pozdvižení však vyvolali prohlášením v roce 2015, kdy se zcela nečekaně postavili proti adopcím homosexuálními páry.

„Jediná rodina je ta tradiční. Žádné chemické potomky a pronajímané dělohy. Lidský život má nějaký přirozený tok a existují věci, které by se neměly měnit,“ překvapili tehdy svět návrháři, kteří si vysloužili kritiku například od zpěváka Eltona Johna, který vyzval k bojkotu značky.