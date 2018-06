Designéři Dolce a Gabbana nepovažují Beckhamovou za opravdovou návrhářku

"Je to dobrá kamarádka. Udělala dobrou práci, ale podle nás nepracuje stejně jako módní návrhář. Je to jiné. John Galliano je návrhář, také Alexander McQueen," cituje magazín Hello! Stefana Gabbanu (51).

Podle jeho partnera Domenika Dolceho (55) má čtyřnásobná matka blíže k módě řetězců Zara a H&M. Italská a britská móda jsou navíc úplně jiné.

Beckhamová se přitom už šest let snaží vybudovat vlastní módní značku, která podle ní obstojí ve zkoušce času. O své kolekci pro podzim a zimu, kterou představila na letošním týdnu módy v New Yorku, řekla, že spojuje moderního a sofistikovaného ducha.

"Zaměřila jsem se na detaily v každém návrhu a použila sklady, volánky a výstřihy," prohlásila Beckhamová.

Zahraniční deníky psaly o její kolekci pochvalně a jsou si jisté, že bude velmi vyhledávaná mezi celebritami.



