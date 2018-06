Elton John zuří, Dolce a Gabbana považují děti ze zkumavky za umělé

Dětí narozených díky IVF (oplodnění ve zkumavce) přibývá. K tomuto způsobu se rozhodla i řada slavných osobností, které vlastní děti mít nemohly. Mezi nimi i Elton John s manželem Davidem Furnishem, kteří umělým oplodněním náhradní matky získali už dva syny.

Návrháři Dolce a Gabbana v rozhovoru o rodině a dětech uvedli, že oni by nic takového nepodnikli, protože IVF jim připadá jako produkce „syntetických dětí“ a uznávají jen rodiny, kde je matka a otec.

„Jsem gay. Nemohu mít dítě. Nevěřím, že můžete mít v životě všechno, co chcete,“ řekl Dolce v časopisu Panorama.

„Narodíte se a máte otce a matku. Aspoň by to tak mělo být. Proto mě nepřesvědčí to, čemu říkám umělé děti, syntetická mimina. Jsou tu dělohy k pronajmutí, semeno si vyberete z katalogu. A pak musíte vysvětlit těm dětem, kdo je jejich matka,“ dodal.

Elton John, David Furnish a jejich synové Zachary a Elijah (30. května 2013) David Furnish a Elton John na procházce s kočárkem

Elton John se na slavný pár rozzlobil a napsal jim na sociální síti: „Jak si dovolujete nazývat mé nádherné děti umělými? Styďte se za strkání svých odsuzujících prstíků do umělého oplodnění – zázraku, který umožňuje milionům milujících lidí, heterosexuálních i homosexuálních, naplnit svůj sen mít děti. Vaše archaické myšlení je krokem úplně mimo čas, stejně jako styl vaší módy. Nikdy bych na sebe znovu neoblékl nic značky Dolce & Gabbana.“

Dvojice návrhářů se lekla poklesu tržeb a ihned přispěchala s omluvou. „Hovořili jsme o našem způsobu vnímání reality, ale nikdy nebylo naším cílem soudit volbu a chování jiných lidí. Opravdu věříme ve svobodu a lásku,“ odpověděl Stefano Gabbana.

Jeho bývalý životní a stálý obchodní partner Domenico Dolce pak dodal: „Má rodina byla vždy velmi tradiční, ale to neznamená, že nerozumím jiným typům rodin. Hovořil jsem pouze o svém osobním pohledu na věc, aniž bych odsuzoval volbu jiných lidí a jejich rozhodnutí.“

Výroky už odsoudili také Ricky Martin, který má dvě děti díky IVF, nebo Sharon Stoneová, jež své tři děti adoptovala. Oba vyzvali návrháře k tomu, aby přestali hlásat zpátečnické hodnoty, které ublíží dětem.

Svou podporu Eltonu Johnovi vyjádřila i Victoria Beckhamová, která je přitom ambasadorkou značky Dolce & Gabbana v Británii. „Posílám lásku Eltonovi, Davidovi, Zacharymu a Elijahovi a všem nádherným IVF dětem,“ napsala.