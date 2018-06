Dolce a Gabbana navrhnou obleky pro fotbalovou Chelsea

"My jsme se Londýnem inspirovali vlastně u každé naší kolekce. Je to moje oblíbené město světa. Sice sídlíme v Miláně, ale milujeme Londýn. Muži jsou tam tak styloví, takže když přišla nabídka spolupráce s Chelsea, museli jsme to vzít," uvedl Gabbana.

Pro slavný anglický fotbalový klub se rozhodli vytvořit něco anglicky netypické. Jejich návrhy mají více z italské dráždivosti a erotičnosti.

"Snažili jsme se dát hráčům z Chelsea fazónu D&G. Udělali jsme to italským stylem, komplet tvoří tričko, sako a vázanka, aby byli sexy," dodal návrhář, který tak oblékne i našeho brankáře Petra Čecha.

Slavná dvojice s fotbalisty spolupracovala v minulosti, Chelsea je však její první zahraniční zakázkou.

Dolce a Gabbana šili pro AC Milán, italskou reprezentaci a jejich oblečení předváděli například Gennaro Gattuso, bývalý kapitán národního týmu Fabio Cannavaro či Vincenzo Iaquinta, Andrea Pirlo s Gianlukou Zambrottou, připomíná ČTK.

Domenico Dolce a Stefano Gabbana založili módní značku Dolce & Gabbana v roce 1985, jejich mladistvější kolekce pak nesou označení D&G. Svého času byli partnery nejen obchodními, ale také životními.