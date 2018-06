Dokument o Madonně natočila BBC bez Madonny

Madonna s manželem Guyem Ritchiem a synem Roccem. Madonna během vystoupení na 43. předávání hudebních cen Grammy v Los Angeles. Americká zpěvačka Madonna se procházela 12. června ulicemi Milána, kde v příštích dnech vystoupí na třech koncertech.

Dokument je zajímavý tím, že poslední část záběrů byla pořízena na počátku Madonnina turné po Anglii a ihned byla zařazena do nového dokumentárního snímku. Vzápětí po domluvě s tvůrci filmu byla uzavřena smlouva, v níž se hovoří o odvysílání snímku právě po půli července na stanici BBC.Má se tak předběhnout živé vystoupení zpěvačky Madonny 26. srpna 2001 v Michiganu. Britská společnost se snaží hned o dvě věci, o zmapování turné slavné zpěvačky po Spojeném království a také o desetiletou rekapitulaci Madonniny tvorby nezvyklým způsobem. Přesně před deseti lety se BBC odhodlala k výrobě prvního dokumentu o hříšné zpěvačce, který nazvala Madonna: Truth or Dare (Madonna: Pravda risku).Překvapující na letošním projektu je fakt, že bude natočen bez přímé účasti slavné zpěvačky. Tiskový mluvčí společnosti BBC přímo řekl: "Madonna je sice ústředním tématem snímku, ale nebude v něm vystupovat přímo jako spolupracující partner. Se zpěvačkou nezamýšlíme natočit jediné interview. Máme samozřejmě její požehnání k dotvoření celého dokumentárního filmu."Tuto zvláštní pasivní roli superstar Madonny ještě dále vysvětlil scenárista dokumentu: "Nejde nám vůbec o to vykreslit historii slávy zpěvačky Madonny, ale chceme ukázat světu dokument o ženě, jak ji vidí publikum a okolí, jak ji vnímají a jaké role ve společnosti ji přisuzují. Je to též o londýnském domově a o jeho vlivu na hvězdu nejvyššího formátu."Ke spolupráci na dokumentárním filmu byli přizváni i přátelé zřejmě nejslavnější popové zpěvačky všech dob, kteří poskytli BBC rozhovory. Jako nejzajímavější z nich je nutno označit kontroverzní mladičkou zpěvačku Britney Spearsovou a módní návrháře Stellu McCartneyovou a Jean-Paula Gaultiera.A co na to všechno říká Madonna, která se loni o Vánocích provdala za filmového režiséra britského původu Guye Ritchieho? V klidu končí své britské turné a míří přes Atlantik do Spojených států na další část svých vystoupení.