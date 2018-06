Doktor Živago se pral v kasinu

Ke konfliktu došlo poté, co Sharif prohrál v ruletě 30 tisíc eur a napadl krupiéra. Tomu přišel pomoci policista, jenž od herce posléze "vyfasoval hlavičku". K úderu přidal temperamentní Egypťan ještě několik sprostých nadávek.



Sharif, který je častým hostem tohoto kasina na předměstí Paříže, je proslulý svou vznětlivostí. Po dopadení nejprve vše zapíral a tvrdil, že si nic nepamatuje. Po shlédnutí záznamu z bezpečnostních videokamer se však přiznal a vyjádřil nad zraněním policisty politování.



Snědý muž s uhrančivýma očima byl dříve známý spíše svými nesčetnými milostnými aférami. Měl například poměr se svými filmovými partnerkami Barbrou Streisandovou, Sophií Lorenovou, Anouk Aimée, Ingrid Bergmanovou či Catherine Deneuveovou.



V současné době žije sám v jednom pařížském hotelu. V rozhovoru pro německý časopis Bunte z loňského srpna prohlásil, že nyní neuvažuje o tom, že by si našel nějakou manželku či milenku. Podle jeho slov nepoznal pravou lásku už 35 let a od rozvodu s manželkou Fatíne Hamamovou prý s žádnou ženou nežil více než dva dny.



"Nikdy jsem už nenašel ženu, kterou bych opravdu miloval," svěřil se tehdy Sharif.



Mezi proslulé Sharifovy snímky patří kromě Doktora Živaga také Lawrence z Arábie, Mayerling nebo Funny Girl. Dnes se s ním diváci asi nejčastěji setkávají v televizních reklamách.

Egyptský herec Omar Sharif před zatčením v pařížském casinu.