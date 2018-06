Doktor přesně na míru

Kdysi to bylo jednoduché: člověk šel k tomu lékaři, jehož mu místo bydliště přisoudilo. Se svobodnou volbou lékaře však přibylo i tápajících: který je nejlepší na tu či onu potíž? Kde je ten nejbližší? Které nemocnici se svěřit?Nerozhodným pacientům, jakož i praktickým doktorům, kteří také potřebují mít přehled o kolezích specialistech, nabízí pomoc nová databáze HELP - hlavní evidence léčebné péče. Na pražském telefonu 02/295213 lze získat bezplatně informace o přibližně 27 000 státních i soukromých lékařů z celé republiky, o jejich specializaci i ordinační době. Databáze obsahuje také údaje o nemocnicích, klinikách, rehabilitačních střediscích a lázních a průběžně se doplňuje. Začátkem příštího roku by na jejím základě mělo Lékařské informační centrum vydat katalog lékařů a zdravotnických zařízení z celé republiky, a to jak v podobně knihy, tak i na CD a internetu.