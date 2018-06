Doktor House doporučuje: Nepijte ruskou vodku, dejte přednost polské

Laurie, který má na sociální síti Twitter více než 300 tisíc příznivců, v sobotu napsal: "Bojkotoval bych ruské zboží, kdybych věděl o jediné věci, kterou dělají lépe než zbytek světa." A dodal: "Ruská vodka je dobrá, pokud potřebujete vyčistit troubu. Na pití ale musí být polská." Herce prý k těmto komentářům vyprovokovaly páteční komentáře ruského prezidenta Vladimira Putina, podle nichž by gayové "měli nechat děti na pokoji". Rusko zákonem zakázalo "homosexuální propagandu" pro nezletilé.

Hugh Laurie je nejen coby svérázný lékař Gregory House v Rusku velmi oblíbený. Kontroverzní komentáře z Twitteru rychle stáhl a místo nich vyzval "dobré, milé Rusy", aby se postavili těm "šaškům", kteří šíří homofobní jed.

Laurieho výzva k bojkotu se mezitím stala nejpřetřásanějším tématem na ruskojazyčné části Twitteru. "Rád bych oficiálně poslal Hugha Laurieho do pekel za jeho názor na naše zboží a za plány bojkotovat ho," napsal oblíbený blogger Ilja Varlamov.

"Hugh vyzval k bojkotu všeho zboží vyráběného v Rusku a urazil jednu z hlavních značek v naší zemi, ruskou vodku," napsal na své internetové stránce sportovní novinář Stěpan Čaušjan z týdeníku Argumenty i Fakty. "Hugh zapomněl na jednu věc: ruské peníze by mohly velmi snadno bojkotovat jeho," dodal a připomněl, že Laurie, který je také muzikant, uspořádal v Rusku několik bluesových koncertů.

Laurie ale není sám, kdo se kvůli postojům vůči právům homosexuálů v Rusku pustil do vodky. V létě ji v New Yorku vylévali demonstranti na protest do kanálů.

Také Laurieho bývalý herecký partner z britského televizního seriálu Jeeves and Wooster Stephen Fry, který se netají svou homosexualitou, kritizoval ruský zákon proti gayům. Podpořil zároveň bojkot zimních olympijských her, které v ruském letovisku Soči začnou 7. února.