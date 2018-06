Doktora odsouzeného za zabití Jacksona propustí z vězení předčasně

Jacksonův lékař Conrad Murray, který byl uznán vinným, že nepřímo zavinil zpěvákovu smrt, se dostane na svobodu už 28. října.

Zbytek trestu mu odpustili za dobré chování. Vzhledem k přetíženosti kalifornských věznic je to obvyklý postup.

Rozhodnutí o jeho propuštění se ale nelíbí Jacksonově matce. "Není to vůbec spravedlivé, nikdy nebudu moci vidět znovu svého syna, zatímco jeho matka ho vidět může," řekla Katherine Jacksonová deníku Daily Mirror poté, co se o předčasném propuštění lékaře dozvěděla.

Katherine Jacksonová

Loni Murraymu Jacksonova rodina odpustila stomilionové odškodné, které mu vyměřil soud, a nemusel platit ani výdaje na pohřeb. Od lékaře, který prohlásil, že je nemajetný, by se ale Jacksonovi stejně peněz nedočkali.

Rozhodli se získat desetkrát víc od firmy AEG Live, která pořádala Jacksonovo turné This is it a doktora Murrayho najala. Rodina se s firmou soudí o v přepočtu 807 miliard korun.

Michael Jackson zemřel 25. června 2009 na předávkování anestetikem propofol, které mu Murray delší dobu podával jako lék na nespavost. Dvanáctičlenná porota dala za pravdu obžalobě, podle níž tím lékař hrubě zanedbal své povinnosti a je odpovědný za smrt zpěváka, jenž se v té době intenzivně chystal na návrat na koncertní pódia.

