Dokážete využít všechny své možnosti?

Psychologové A. H. Maslow a Kurt Goldstein tvrdí, že lidévětšinou směřují k dobru. Nejsou zlí ani zkažení. Chtějí rozvíjet své možnosti, realizovat se. Patříte mezi ty, kdo jsou schopni »naplnit svůj džbán« možností a schopností? To vám napoví tento test. U jednotlivých tvrzení si poznamenejte buď ano, nebo ne podle toho, zda si myslíte, že vás vystihují, či nikoliv.1. Kladete si realistické, splnitelné cíle a nechcete mnoho.2. Lidi i svět kolem sebe berete takové, jací jsou. Netrápíte se, že svět není lepší, než je.3. Dokážete dát najevo své pocity.4. Přemýšlíte víc o problémech než o tom, kdo vám hází klacky pod nohy.5. Vyžadujete soukromí a ctíte ho i u druhých.6. Nikdy nelžete, ani v maličkostech.7. Dokážete změnit své hodnocení lidí i věcí. Nesetrváváte na svých názorech beze změn.8. Občas přemýšlíte o duchovních záležitostech, byť se nejedná o náboženská témata.9. Zajímají vás osudy druhých lidí.10. Dáváte přednost hlubším vztahům s několika málo lidmi před povrchními známostmi s mnoha.11. Za všech okolností a vůči všem lidem jste naprosto spravedliví.12. Ctíte demokracii a máte demokratické postoje, i když se díky tomu musíte mnohdy přizpůsobit většině (například v rodině, v práci).13. Účel nemůže vždycky světit prostředky.14. Máte raději suchý humor než humor agresivní. (Agresivní jsou například pády, údery, vulgarismy.)15. Rádi tvoříte něco nového.16. Nikdy byste se neobohatili něčím, co vám nepatří (nálezem, chytrým zkrácením daně, účetními triky a podobně).17. Televizní pořady si důsledně vybíráte, nedíváte se bez výběru na vše.18. Usilujete o to, aby prostředí kolem vás bylo příjemné.19. Vždy, všude a za všech okolností chodíte včas.20. Všechny lidi máte stejně rádi.Jak jste na tom?Nejprve se podívejte podrobně na otázky 6, 11, 16, 19 a 20. Máte-li zde tři souhlasy, hodnoťte se v dalších bodech velmi obezřetně. Existuje riziko, že sami sebe nadhodnocujete. Jestliže máte méně, tedy 0 až 2 souhlasy, pak se zřejmě hodnotíte dosti reálně. Pokud máte 4 až 5 souhlasů, jste buď Mirek Dušín, ať již v kalhotách či v sukni, nebo se hodnotíte růžovými brýlemi. Raději nepokračujte dál. »Postupující« sečtou svá ano u otázek 1 až 5, 7 až 10, 12 až 15 a 17 až 18.12 až 15 souhlasů svědčí o lidské zralosti a schopnosti naplnit svůj »osudový džbán« až po okraj.7 až 11 souhlasů: Dobrý průměr. Života se netřeba bát.1 až 6 souhlasů: Pokud nejste velmi, či přesněji až nadměrně kritičtí, využíváte jen malé části svých možností a schopností. Nad dnem třeba i velkého džbánu není tolik vody, kolik by tam mohlo být.0 souhlasů: Ale no tak! To není sebekritičnost, ale sebesemtex!