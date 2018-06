Dohromady děti získají přes pět milionů korun

Částka však rozhodně není konečná. Na kontě nadace již něco je a zaručeně přibudou peníze, které přislíbili diváci benefiční televizní show. Očekává se, že stejně jako loni i letos konečná částka daleko převýší sliby. Do konce dubna by se měla suma finalizovat, v polovině května vyhlásí Nadace pro rozvoj občanské společnosti grantové řízení, ve kterém se budou moct neziskové organizace ucházet o příspěvky. Předloží projekt na pomoc dětem a mládeži a ty pak v létě vyhodnotí tři komise- pro Moravu, Čechy a zvlášť pro Prahu. V komisi zasednou jednak odborníci, jednak novináři se vztahem k danému regiónu, aby bylo dělení co nejprůhlednější. Konečné slovo v rozhodovaní bude mít rada Nadace pro rozvoj občanské společnosti spolu s Českou televizí. Kdo nakonec kolik peněz získá bude známé koncem září.

O finanční pomoc se můžou ucházet občanské sdružení, účelové zařízení církví a obecně prospěšné organizace, které pomáhají dětem v jakékoliv nouzi.



Po milionové IPB na konto nadace nejvíc přispěly společnosti, které jsou dětem milé i jiným způsobem- firmy vyrábějící sladkosti- Opavia Danone Čokoládovny darovala přes půl milionů korun, plus zaměstnaneckou sbírku ve výši pětasedmdesát tisíc, česká Fererro s dárkem tři sta tisíc a firma Nestle, která věnovala dvě stě tisíc korun.



Podpůrný projekt - Vítání jara s kuřetem

Jaro společně přivítaly v úterý 21. března v pražském klubu Jelení, v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti, tělesně a mentálně postižené děti spolu se svými zdravými kamarády a Kuřátkem, maskotem akce. Cílem setkání bylo propagovat projekt Pomozte dětem, který vyvrcholí na Velikonoční pondělí 25. dubna v České televizi velkou zábavnou show.

"Chceme ukázat, že na tyto děti není třeba pohlížet se smutkem. Chceme ukázat, že umí tančit, zpívat, jednoduše se bavit," vylíčil jeden z pořadatelů akce Odpoledne s kuřetem Dalibor Jirásek.

Zábavné odpoledne začalo vernisáží kreseb, grafik a keramiky mentálně postižených dětí z Betany Boskovice. Mezi exponáty byl i linoryt Zpěv u piána Ivy Řehořkové, se kterým získala první místo v české výtvarné soutěži mentálně postižených a třetí místo v celosvětovém kole.



Vítání jara pokračovalo soutěžemi, malováním, zpěvem a tancem. Své umění také ukázal kouzelník Schelie a čaroděj Magistr Kelly. Neslyšící děti zahrály divadlo. Na módní přehlídce předvedli své modely sluchově a jinak postižení lidé z chráněné dílny v Berouně.

Celé Vítání jara s kuřetem proběhlo v duchu integrace postižených dětí mezi jejich zdravé vrstevníky. Když se člověk nezařadí do společnosti, je sám a trpí," řekla učitelka z boskovické školy pro mentálně a tělesně postižené děti.

Pozvané byly děti z různých ústavů, které pečují o děti v jakýchkoliv nesnázích a také děti z pražských škol.

Kromě zábavy bylo cílem úterní akce propagovat projekt již druhý ročník akce Pomozte dětem, kterou zaštiťuje Nadace rozvoje občanské společnosti spolu s Českou televizí, loni se na pomoc dětem vybralo přes pět milionů korun. Náklady spojené s pořádáním akce se zaplatí z peněz utržených prodejem propagačních předmětů.



Peníze, které se získají pomocí akce Pomozte dětem nadace rozdělí mezi charitativní organizace pečující o děti v České republice.