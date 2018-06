Doherty se pořezal během interview

„Pete byl hodně rozrušený a neustále zuřivě napadal kameramana. Pak vzal střep z rozbité sklenice od piva a udělal si dlouhou a hlubokou ránu na hrudníku. S vytékající krví si pak pohrával jako šílenec,“ dodal Roselli.

Doherty se rozhodl po vzoru Ozzyho Osbournea odhalit fanouškům své soukromí a ukázat jim, jak se mu žije po boku Kate Mossové. Šestadvacetiletého rockera nyní čtyři měsíce sledovaly kamery stanice BBC, která sestřih uvede od 28. srpna.

Podle Roselliho Doherty vykřikoval během řezání do hrudníku neustále dokola „Kate miluji tě“. „Myslím, že si Pete zahrává s ohněm. Vypadá jako blázen a myslím, že je schopen si ublížit mnohem více, možná se i zabít,“ míní autor dokumentu.

Dohertyho přátelé se obávají, že se zpěvák pokouší v životě přiblížit klasickým rockovým ikonám, které kvůli alkoholu a drogám předčasně zemřeli na vrcholu své kariéry.

„Nikdy nezapomenu, co jsem viděl. Bylo to přesně v den druhých bombových útoků v Londýně. Pete si nechal vpíchnout injekci, která by ho měla zbavit závislosti na heroinu a docela vyváděl. Dorážel na kameramana a pak se pořezal střepem. Děsivé vzpomínky. Nic přitom neřekl, ani sebou necuknul. Je natolik posedlý svým vlastním já, že nehledí na to, co se děje kolem,“ prozradil Roselli.

„Jeho výstřelky jsou mnohem drsnější, než by si člověk myslel. Jednou dokonce popadl za krk režiséra, kterého museli zachraňovat tři muži. Nikdo netuší, kam až to může zajít. Šílenství a zuřivost jsou v něm hluboko zakořeněné. Je to část jeho duše. Potřebuje komplexní profesionální pomoc,“ dodal tvůrce dokumentu.