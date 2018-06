Dočká se Japonsko císaře ze zkumavky?

Manželství princezny Masako a korunního prince Naruhita je i po sedmi letech bezdětné. Princezně je 37, princi 41 let. Předloni Masako potratila, údajně kvůli stresu vyvolaném tlakem médií.

Podle britského deníku se prý manželský pár uchýlil k oplodnění in vitro poté, co princezna podstoupila v největší tajnosti léčbu proti neplodnosti.

Pokud by se zpráva o těhotenství potvrdila a kýžený potomek by byl chlapec, byl by druhý v následnické linii po svém otci a jednou by tak byl prvním japonským "císařem ze zkumavky".