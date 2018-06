Dobrý den vystavoval v Rakousku

Nápady Rakušanů na kolektivní rekordy byly jedinečné. Celkem jednašedesát prokřehlých odvážlivců se vrhlo do podzimním ránem zchlazených vod Bodamského jezera, lehlo na nafukovačku a chytilo se 155 m dlouhého lana zapřaženého za loď. Ta se po chvíli rozjela a dlouhatánský lidský had se začal vlnit po jezeře …

Estéty by jistě zaujal fotografický rekord 168 fotografů. Jejich přičiněním vznikl dlouhý fotoobraz s názvem “Bregenz, 9. září 2000, 12:54”. Vznikl tak, že fotografové “obsadili” celé město, namířili své fotoaparáty a ve 12:54 zmáčkli spoušť. Ale až tak snadné to nebylo. Tam, kde končil obrázek prvního z fotografů, přesně tam začínal obrázek toho druhého atd. To znamená, že v jediný okamžik vznikl souvislý obraz celého města. Příprava schématu tohoto rekordního pokusu stála stovky a stovky hodin příprav a také dny čekání na příznivé počasí. Ale vyplatilo se.



Česká účast agentury “Dobrý den” zaujala díky Petru Davidovi, který vyrovnal vlastní rekord udržením 16 plných budvaráckých půllitrů v jedné ruce. Karikaturista Luboš Vaněk zas zvládl za necelou hodinku namalovat portrét stovce návštěvníků této akce. Ti věnovali nemalou pozornost rozsáhlé výstavě fotografií z jubilejního 10. ročníku mezinárodního festivalu rekordů, kuriozit a piva Budvar v Pelhřimově. Výstava trvala celé dva dny a byla doplněna některými z exponátů Muzea rekordů a kuriozit : např. nejmenším jízdním kolem ve Střední Evropě, obří štětkou na holení vyrobenou v pelhřimovských Spojených kartáčovnách či možností přispět vzkazem do příštího tisíciletí do obří poštovní schránky.

Ale vraťme se ještě jednou na pódium Hudebního pavilónu v Bregenzu. Znáte-li hula-hop, netřeba nic vysvětlovat. Neznáte-li, jde o točení obručí kolem pasu tak, jak to dělaly snad všechny dívenky, když byly malé a jak to dělají gymnastky či cirkusačky. Roman Schedler to dělá taky, ale s 24 kg težkou pneumatikou od traktoru. Točit jí vydržel 1:12 min. !!!

Němec pocházející z Číny – Chu-Tan-Cuong – ovládá zvláštní dýchací techniku. Díky ní dokáže z keramické misky přitisknuté k vlastnímu břichu odčerpat vzduch tak, že miska na těle bezproblémově drží. Poté k ní přichytí lano, na jehož konci stojí 7,5 tuny vážící náklaďák. První pokusy o rozpohybování tohoto vozidla jsou neúspěšné. Je teplo, sympatický Číňan se potí, keramika klouže. Dav bouří a povzbuzuje. Třetí pokus, čtvrtý, pátý. Šestý pokus je již úspěšný. Veliké auto se pohybuje a Chu-Tan jej prostřednictvím oné přisáté misky dorve až na vzdálenost 12,5 metru! Světový rekord!