Dobře zpřeházená abeceda

Na to, abyste se rozhodli vydávat vlastní časopis, nemusíte být grafomani jako J. K. Tyl, ani chorobní zvědavci, kteří strkají nos všude tam, kam nemají. Stačí, když vás prostě nebaví psát či kreslit jen tak do šuplíku, tak jako loni dvanáctiletého Tomáše Vranu a jeho kamarády.

"Prostě jsme se rozhodli vydávat vlastní časopis. Jméno bylo jasné - tři kamarádi, tak Trojka. Udělali jsme za rok celkem deset čísel po šestnácti stránkách, z toho jeden speciál se spoustou hádanek a her. Každé v padesáti výtiscích. Ve třídě nás bylo osmadvacet a zbytek si rozebrali naši rodiče. Jenže ke konci bylo čím dál těžší stránky naplnit, a tak nás to přestalo bavit."

"Kluci Trojku dotáhli celkem daleko," chválí Petr Molka ze Sdružení amatérských novinářů. "Krizové bývá zpravidla třetí a čtvrté číslo, kdy docházejí první skvělé nápady. proto se říká, že novinářem se člověk stane až tehdy, kdy se přestane opájet tím, jak spolužáci hltají jeho dílo, ale už má plnou hlavu dalšího připravovaného čísla."

Největší rozdíl mezi školními úkoly ze slohu a novinami si čtrnáctiletá Alžběta Rybáková uvědomila, když zavedla rubriku Doporučený film.

"Nešlo jen o to, nedělat chyby v cizích jménech, ale musela jsem napsat, proč si myslím, že ten film je dobrý - prostě kritiku."

Vlastní názor je opravdu klíčový, ale nestačí ho mít, je nutné ho dobře obhájit, neschovávat se za autoritu někoho jiného. Úděl šéfredaktora je ovšem ještě těžší. Zjistí to ve chvíli, kdy zpočátku tak nadšení spolupracovníci začnou odpadávat a celá tíha odpovědnosti zůstane jen na něm. Nejen aby vůbec vyšel, ale hlavně aby splňoval očekávání publika. "Když jede vaše třída na hory, a vy to ve školním časopise opomenete, najděte si jiného koníčka, novinář z vás nebude," upozorňuje Petr Molka. "Už na zájezdu se kolem sebe musíte dívat jinýma očima. Co myslíte, bude ho zajímat spíš nadmořská výška chaty, nebo co se tam dělo? Kdo vyhrál závod, ale třeba taky, komu bylo špatně a po čem?

Než se pustíte do vydávání časopisu

- určete jediného odpovědného šéfredaktora a respektujte ho

- ještě dřív, než vyjde první číslo, připravte plán na tři další

- dobře zvažte název, aby nebyl příliš komplikovaný, lacině vtipný anebo příliš otřepaný

- zajistěte technické podmínky: přístup ke kopírce, určitou částku peněz na papír a další kancelářské potřeby

- na kontrolu chyb neboli korekturu využívejte nejen rodiče, ale i specializované vyhledávací programy na počítači

- vyřešte distribuci neboli cestu jak dostat časopis ke čtenářům