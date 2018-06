» Dobře mě poslouchej!« řekl brouk nosatec tesaříkovi a dělal dřepy. Tesařík napnul uši a nic. »Tak co?« zeptal se nosatec. »Nic jsem neslyšel.« »Musíš znova,« dělal dřepy nosatec. »A dobře mě poslouchej!« Tesařík napnul uši a nic. »Tak co?« zeptal se nosatec. »Nic jsem neslyšel.« »Zkus to ještě jednou,« dělal dřepy nosatec. »A dobře mě poslouchej.« Tesařík napnul uši a nic. »Tak co?« zeptal se nosatec. »Tak nic.« »Tesaříku, když neslyšíš, jak mi krásně vržou kolena, tak jsi hluchý jako poleno,« řekl nosatec. »A teď mě poslouchej!« začal dělat dřepy tesařík. »Je to zvonek, a není to zvonek. Co to je?« »Nevím,« řekl nosatec. »Je to zvon,« povídá tesařík. »A ty máš frňák jako slon!«