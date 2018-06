Dobré chuti před desátou

Každodenní vymýšlení svačin, které by ratolesti neodložily po pár soustech do odpadkového koše, určitě není pro většinu matek žádným potěšením. Ani zde se však nevyhnou neúprosnému zákonu trhu: jinak než pestrostí a zajímavostí přesnídávky mohou jen těžko konkurovat sladkostem a "plechovkovým" nápojům ze školních automatů. Právě ty ale podle mínění lékařů rozhodně nepatří k vhodnému občerstvení do školní brašny."Svačiny pro školáky by měly být co nejméně kalorické a co nejzdravější," soudí doktorka Alexandra Moravcová z oddělení endokrinologie pražské Kliniky dětského a dorostového lékařství. "Za nejvhodnější považuji celozrnné pečivo, drůbeží salámy a netučné sýry. Nezbytným doplňkem je ovoce a zelenina. K pití se nejvíce hodí bylinkový čaj, minerálka, mošt nebo ředěný stoprocentní džus. Výborné jsou i mléčné zakysané nápoje a jogurty jako obměna uzenin." Své děti můžete překvapit i nejrůznějšími pomazánkami, při jejichž přípravě se nekladou meze fantazii. K tvarohovému základu lze libovolně přidávat mleté ořechy, sekané bylinky, vajíčka, ryby, drůbeží maso či čerstvou zeleninu a ovoce. Zajímavým doplňkem dopolední svačiny může být i některý z nepřeberného množství zeleninových a ovocných salátů. Dobře uzavřené v plastovém kelímku nahrazují poněkud nudný model obligátního jablka v mikrotenovém sáčku. I obložené pečivo může mít modernější podobu, než jakou je houska s turistickým salámem. Děti jistě uvítají opečené minitoasty, skrývající list hlávkového salátu, krůtí salám, plátky sýra a ředkvičky - to vše zakapané sladkým kečupem a posypané nasekanou řeřichou. Silnější plátky ovoce, zeleniny a drůbežích minipárečků lze napíchnout i na špejli nebo plastovou jehlici. Kousky šunky, okurky a sýra spojené bylinkovým žervé mohou tvořit i tajemný obsah duté placky arabského chleba. Problémem nápaditých, nicméně složitějších svačin bývá jejich transport ve školní brašně spolu se sešity a učebnicemi. V zahraničí si proto některé děti do školy nosí praktický kufřík, který obsahuje misku, krabičku i kalíšek na pití. U nás jsou zatím k dostání malá plastová pouzdra.Dvě vrchovaté polévkové lžíce měkkého tvarohu utřete s kávovou lžičkou másla. Do hmoty vmíchejte dva nadrobno nakrájené plátky šunky, lžíci rozsekaných vlašských ořechů a hrstičku stejně připravené pažitky. Pomazánka nejlépe chutná na krajíčcích tmavého chleba.