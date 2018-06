Dobrá zpráva pro les - už zase rostou lišky

Miroslav Smotlacha, houbařský expertAlespoň jednou za rok se vypraví na houby více než šest milionů Čechů. "U nás znají lidé houby asi nejlépe z celé Evropy. A zájem o mykologii zanesli i do severských států a Anglie," tvrdí nestor českých houbařů, osmdesátiletý Miroslav Smotlacha. Houbařskou vášeň má v krvi po svém otci, který zakládal Českou mykologickou společnost.* Kolik lidí si k vám do houbařské poradny chodí pro rady?V pondělí, kdy lidi mají nasbírané houby po víkendu, jich tu máme během dopoledne i padesát. Pak se počet zmenšuje, ve středu jich přijde dvacet i méně. Největší zájem jsme zaznamenali v druhé půlce července, to byl vrchol letošní houbařské sezony.* Mají lidé strach, aby se neotrávili?Občas někdo přiběhne i s hotovým jídlem a říká: Prosím vás, já nevím přesně, co jsem tam dal. Teď je mi špatně, zdá se mi, že jsem se těmi houbami otrávil. My pak většinou zjistíme, že jsou tam jen houby jedlé. Ten člověk si prostě vsugeroval, že je otrávený.* Houby, které vám lidé nosí, jsou spíše jedovaté,nebo spíše jedlé?Většinou jedlé. Protože lidé chodí do lesa pro jedlé houby. K nám se pak přijdou poradit, když si nejsou jisti. Pokud nějakou jedovatou objevíme, samozřejmě mají radost, že ji nesnědli.* Houbaříte už desítky let. Objevily se za tu dobu nějaké nové houby?Loni v září se našel hřib s červeným kloboukem a s modrající dužninou, který se jmenuje podle svého nálezce hřib Špinarův. Ale to jsou vzácné výjimky. Podstatnější je, že už zase rostou lišky obecné nebo pravé ryzce. T y sice nejsou úplně nové,jen se u nás neobjevovaly dvacet let, protože tady byly příliš kyselé půdy. Tyhle houby dokazují, že se stav lesů a půdy v nich lepší.* A jsou naopak některé druhy na vymření?Asi čtyřicet druhů je vedeno v červené knize chráněných druhů, stejně jako živočichové a další rostliny. Brzy by měl být tento počet zvýšen na osmdesát. Patří mezi ně třeba hřib královský. Za jeho utržení hrozí až pět tisíc korun pokuty. A pak máme spoustu ohrožených druhů, například hřib kaštanový nebo borový. Jsou opravdovou vzácností a snažíme se apelovat na lidi, aby je nesbírali.* To abychom chodili do lesa s atlasem chráněných hub. Člověk vidí pěkného hřiba, nic netuší o jeho vzácnosti, a tak ho utrhne.No když ho jen sebere,tak je to ještě ta lepší varianta. Mykolog takovou houbu nechá na místě, většinou ji ještě zakryje listím, zamaskuje větvemi. Jenže často se stane, že tam za dva dny přijde a houba je rozkopaná. Pak je to k vzteku.* Někteří lidé si možná myslí, že jde o jedovaté houby a když je rozkopou, zamezí tím jejich růstu...Možná, že potom roste houba o trochu méně, ale není to dobře. Každá houba má v lese své poslání, i ta jedovatá. A pak - houbaří nás strašně moc a někteří se v lese neumějí chovat. Nectí hlavní houbařské pravidlo: chránit les a houby. Příroda je chrám a podle toho bychom se v ní měli také chovat.* Může se člověk sbírání hub naučit, nebo je to jen otázka štěstí?Houbaři většinou znají svá místa, a to je jeden z hlavních předpokladů úspěchu. Já když jdu do cizího lesa, o kterém nic nevím, tak tuším, že by třeba v tuto dobu mohly být houby pod osikami, modříny nebo topoly.* Vadí lesu, když mu bereme jeho houby?Kdyby to bylo v nějaké masové míře, tak asi ano. Vadí nejen to, že vysbíráme houby, ale také, že podupeme podhoubí a rostliny. Ale v tom běžném množství si s tím les díky své schopnosti sebeobnovy poradí.* Mají se houby utrhnout, nebo uříznout?Měly by se vykroutit. Když houbu odkrojím nebo vytrhnu, může v zemi zůstat kalich, který je charakteristický pro jedovaté houby. A já ho pak nevidím, což často znemožní jejich určení. Navíc, když se houby odkroutí, podhoubí zůstane neporušené a mohou tam růst další. Zatímco když ji vytrhnu, mohu podhoubí poškodit.* Co vás na houbaření baví?Já říkám, že sbírání hub je sportem starých lidí. Procházejí se, ohýbají, tedy i cvičí, a pak musí nést domů nějaké to kilo hub. A to všechno v přírodě. Co si člověk může více přát?