Dobrá partie se špatnou kartou

Přesto se snaží vyskakovat nejen na fotbalovém hřišti. Ty tři spojuje chronická nemoc. A pak ještě něco. Jsou to lidé, kteří, jak tvrdí Stevenson, ovládají umění žít. Neboť se špatnou kartou dokážou sehrát dobrou hru.



»Každý z nás stojí ještě i na jiných nohách než jen na těch, jimž se říká dolní končetiny,« míní pražský psychiatr Radkin Honzák, který se péči o chronicky nemocné pacienty věnuje už léta. »Ty další nohy, o něž se opíráme, aniž si to vlastně uvědomujeme, představuje rodina, lidi kolem nás, tedy kamarádi, kolegové či spolužáci, zaměstnání nebo škola, koníčky. Ale chronické onemocnění o ně člověka připraví: najednou z jeho každodenního života zmizí přátelé, obvykle se už nemůže vrátit do stejného zaměstnání, v horším případě vůbec do žádného, je utrum s leckterými zájmy, hlavně se sportem. Nemocnému tak často zbude noha jediná - rodina, jenže i ta se k němu začne chovat jinak. Získat znovu ztracenou stabilitu je proto vždycky složité.«



Život na horské dráze

Ve chvíli, kdy se Martin Vlasák ocitl v první z několika pražských nemocnic, jimiž postupně prošel, v sobě měl navíc sedmnáct litrů vody. Ledviny nepracovaly. Spolu s odvodňovacími prášky mu ošetřující lékař podal informaci, že s fotbalem, který závodně hrál od dětství, je konec. Pochopil to ostatně i z toho, že se za ním trenér ani nikdo ze spoluhráčů nepřišli podívat.



Když se chlapík ležící vedle něj při jeho první dialýze dozvěděl, že má právě před maturitou, doporučil mu, ať se na ni rovnou vykašle, protože to pro něj už stejně nemá cenu. Z třicítky spolužáků si k jeho posteli našli cestu dva. Maturitu sice nakonec zvládl, přijímací zkoušky na práva ovšem už ne.



»To všechno se mnou docela zalomcovalo,« vzpomíná štíhlý mladík. »Když ale ledviny začaly konečně fungovat, věřil jsem, že se to zlomí k dobrému. Jenže po čase se začaly výsledky zhoršovat a na mě padla hrozná únava: ráno jsem se probudil, snědl nemastný neslaný blaf a šel si zas lehnout. A tak to šlo pořád dokola. Bylo to strašné.«



Dvě dialýzy týdně, při nichž je tělo napojeno na umělou ledvinu, však zanedlouho Martinovi vrátily ztracenou sílu i program: jednou týdně chodil na manažerský kurs a tu a tam na brigády do jedné kanceláře, na chalupě začal kopat za místní áčko i béčko a v Hanspaulské lize válel malou kopanou, občas zašel na tenis, vyrazil na lyže, přihlásil se do Sportovního klubu dialyzovaných a transplantovaných.



Jeho sebevědomí šplhalo z bodu nula směrem vzhůru. Barvotiskový příběh měl ovšem v této fázi i dva kazy: rodiče ve snaze být na nemocného syna co nejhodnější ho neměli ani k usilovnějšímu studiu, ani k práci a invalidní důchod mu nechávali jako kapesné, aniž tušili, že je syn rozpouští v sázkách na fotbalové zápasy. Po dvou letech se Martin konečně dočkal toho, k čemu se upnul: transplantace ledviny.



Dostal ji přesně na Vánoce roku 1996. »Bylo to úžasné, nemuset jsem být uvázaný doma,« zasní se Martin. »Dva roky jsem si to vychutnával. Sportem jsem se dával fyzicky dohromady, jezdil jsem na venkov a s rodiči k moři, po večerech jsem chodil s kamarády ven.



Někdo může říct, že jsem ten čas proflákal, ale já to vidím jinak: bylo to tak dobře, protože po dvou letech mi darovaná ledvina odešla, takže mě zase čekala dialýza, navíc mi doktoři řekli, že další už nedostanu, protože by to s ní dopadlo stejně. A co nejhůř, umřela mamka. To mě srazilo na kolena.



Všechno mi začalo být jedno.« Za berličku zvolil Martin to, co nesměl: alkohol. Doma to ovšem tutlal. Od láhve ho odvedlo až otcovo konstatování, že sám už všechno neutáhne, a že se tedy Martin bude muset poohlédnout po nějakém pořádnějším zaměstnání. »Měl jsem štěstí, že v akviziční firmě, kde vypomáhám dodnes, byli kromě velkorysého šéfa bezvadní kluci mého věku, kterým bylo úplně jedno, jestli jsem nemocný, nebo ne,« konstatuje Martin.



»Díky nim i práci jsem konečně začal mít jiné starosti. K jediným dvěma kamarádům, kteří mi zůstali věrní, přibyl třetí - a ten mě vzal předloni na silvestrovskou oslavu, kde jsem potkal Lenku. Po prázdninách spolu chceme začít žít. Jak vzala mou nemoc? No, tvrdí, že když je se mnou taková legrace,tak to zase nemůže být nic tak hrozného...«



Na sebe jsem přísná

»Vidím to jak dneska: přijela jsem z Lanžhota na návštěvu ke starší sestře do Prahy a ona zrovna šla s děcky k doktorovi. 'Jen vem Zdenku s sebou,'povídá tehdy švagr, 'ať se na ni taky koukne,když je tak strašně hubená.'No, vyšetřili mi moč - a hned se mnou do nemocnice. Zjistili mi totiž silnou cukrovku,« vzpomíná někdejší slovácká malérečka Zdenka Bartošová.



Poté, co se vrátila z nemocnice a z lázní, ji už sestra z dohledu nepustila. V krčské nemocnici absolvovala kurs pro zdravotní sestry a nastoupila do zdejších jeslí. »Zprvu jsem si - myslím, že naštěstí - vůbec neuvědomovala, jak vážným onemocněním cukrovka je a jaké potíže mi může v budoucnu způsobit.



Dietu jsem sice držela, ale ležérně, například ovoce jsem vůbec nepovažovala za sladkost. Až když mi začalo být zle i z únavy, protože jsem přes den pracovala a po večerech chodila do školy, mi došlo, že to tak jednoduché mít nebudu. T enkrát jsem se zařekla, že na sebe budu přísná a důsledná - a to taky jsem.



Nemám ráda, když někteří diabetici vykládají, proč to či ono nemohli dodržet. Jsou to výmluvy.« Domácnost jí problémy nedělala. Manželovi a dvěma dětem vařila a pekla všechno možné, sobě ovšem přísně oddělovala jen to, co směla, a napečeného se ani nedotkla. Úzkostlivě dbala na to, aby z domova nikdy neodešla bez potřebné svačiny v tašce.



Záchvaty hypoglykemie nebyly tedy díky její disciplíně tím, s čím by se příliš potýkala. Trápilo ji spíš něco jiného. Třeba snaha lékařů přemluvit ji k interrupci, když poprvé otěhotněla. Nevraživost kolegyň z jeslí, kde nemohla jako ony sloužit noční služby. Neochota některých zaměstnavatelů přijmout ji do práce, ačkoli kromě směn mohla jako zdravotní sestra dělat všechno.



»Přátelé mi radili: Tak o té cukrovce nikde nemluv!« připouští devětašedesátiletá žena. »S tím se ale nemohu vyrovnat, že by člověk musel jakoukoli nemoc před lidmi skrývat, když beztak nadělá víc práce než leckterý zdravý a ještě to může být nebezpečné v případě,že by potřeboval rychlou pomoc.« Sesterský stejnokroj nakonec odložila paní Bartošová až v padesáti letech, kdy ji zdraví přece jen přinutilo odejít do invalidního důchodu.



Jen s opečováváním vnoučat, která mimochodem tvrdí, že nejlepší jídlo je vždycky to babiččino, se však nespokojila: před deseti lety spoluzaložila v Jablonci nad Nisou územní organizaci Svazu diabetiků, kterou téměř stejnou dobu vede. »V diabetologii se v posledních letech stále něco děje, a tak pořádáme pro pacienty přednášky, výstavy, ale také třeba cvičení, plavání a hlavně rekondiční pobyty,« líčí s elánem žena, v jejímž bytě přibyly v poslední době dva předměty nevyčíslitelné ceny: medaile Padesát let s diabetem a plaketa profesora Jiřího Syllaby za pomoc diabetikům.



Invalidní vozík? Nikdy!

»Deptá mě,když musím rok co rok lidem vysvětlovat, proč na dovolenou nechci jet k moři,« konstatuje rázně jedenapadesátiletá paní V ., ale zdeptaně rozhodně nevypadá. Důvod má ovšem pádný: její štíhlé dlouhé nohy ji unesou taktak po koberci, ale dostat se po pohyblivém písku či nerovných oblázcích z pláže do vody je pro ni nemožné. Stejně jako dojít z paneláku jednoho pražského sídliště přes parčík k autobusové zastávce nebo k blízkému supermarketu.



Když si brala svou velkou lásku, byla jak ona pověstná řípa. V těhotenství ji začaly brnět nohy, nicméně vysvětlení, že velký plod tlačí na nerv, jí jako zdravotní sestře připadalo logické. Po roce začala podivně škobrtat, pak přestala chodit dočista.



Nebylo jí ještě dvaadvacet, a byla důchodkyní. O roční batole se přes týden starali příbuzní, domů si ho brala na víkend, kdy mohl být manžel doma. Každý nejistý krůček znamenal pro ni vítězství ducha nad hmotou. »Všichni mě tehdy strašně šetřili a obětavě za mě všechno dělali,« říká paní V ., která trpí roztroušenou sklerózou postihující nervový systém.



»Dneska vím, že to byla chyba, že se na mě měli víc vykašlat. Musela bych se totiž víc snažit a nepochybuji, že bych toho tudíž i víc zvládla. Takhle mi cesta k relativní samostatnosti trvala déle.« Jakmile syn trochu povyrostl, obstarala si práci v kartotéce polikliniky. Ráno ji tam vozil muž autem, odpoledne se vracela pěšky a někdy i taxíkem. »



I kdybych projezdila celou výplatu, stálo by to za to, protože jsme oba věděli, že hlavní nejsou peníze, ale možnost být mezi lidmi.« Věčné dřepy k zásuvkám jí ale nesvědčily, a tak načas musela zůstat doma. Potom začala zaskakovat za sestry na dovolené či mateřské. T uhle možnost ovšem privatizace ordinací odvála do nenávratna.



»Byl to najednou divný pocit, nemít proč ráno vstávat a mít celý den na to, co jsem předtím stačila za odpoledne,« přiznává paní V . »Manžel mě přesvědčoval, abych si našla doktora, který by mě zaměstnal zadarmo, že by za mě klidně platil i pojištění, ale hledejte takového.



Tak mám každodenní program s hodnou kamarádkou, která je ochotná mě všude vozit: na kontrolu, na cvičení, do kavárny...« Prázdnotě dní se energická blondýnka vzepřela stejně tak jako představě, že by kdy usedla na vozík.



»Dneska jsem podle mě mohla chodit. Sice blbě, ale bez holí. Jenže já kdysi poslechla spolupacienty, a tak chodím blbě, ovšem s holí,« rozčiluje se žena, která odmítá chodit mezi podobně postižené, protože si všichni pořád stýskají. »Vozík bych nikdy nepřipustila, nechci ho mít doma třebas jen v koutě. Jednou bych na něj sedla... Člověk lehce zpohodlní.«



Nejčastější příčiny plné invalidity

(přibližný počet případů za rok):



1. ischemická choroba srdeční 4800

2. nemoci meziobratlových plotének 2840

3. invalidita z mládí (vrozené vývojové vady) 1200

4. osteoartrózy 1000

5. infarkt myokardu 980

6. schiofrenní psychózy 800

7. karcinom prsu 650



Nejčastější příčiny částečné invalidity:

1. nemoci meziobratlových plotének 2700

2. ischemická choroba srdeční 1650

3. osteoartrózy 850

4. jiné nemoci zad 500

5. spondylartrózy (nemoc páteře) 440

6. cukrovka 350

7. vysoký krevní tlak 300



Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení, rok 1999