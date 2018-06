Doba laskavého hájení

Ještě před takovými dvaceti lety byl pojem premenstruační syndrom velkou neznámou. O ženách, které si pravidelně stěžovaly na bolesti před menstruací i při ní, kolovaly tak nanejvýš peprné vtipy. Dnes se už ví, že nejenom menstruace, ale i určité období před ní by se měly pro takzvané slabší pohlaví stát dobou hájení. Nejde přitom zdaleka jen o bolest fyzickou - dost často ji doprovází i "bolavá" duše a špatná nálada. Přání většiny žen by bylo možné shrnout do pěti T: teplo, ticho, tekutiny, tišení bolesti a transport, pokud možno do teplé postele.Nepříjemné fyzické a psychické příznaky, souhrnně označované jako premenstruační syndrom, se objevují v druhé polovině menstruačního cyklu nebo těsně před menstruací. Některou ženu provázejí potíže třeba čtrnáct dní, jinou jen pár hodin. Problémy obvykle odeznějí s prvním krvácením. Protože se ve více či méně pravidelném intervalu neustále opakují, je zřejmé, že premenstruační syndrom je vázán na menstruační cyklus, respektive na ovulaci. Potíže totiž vždy začínají po ní, nikdy ne před ní. Jasné je i to, že těchto obtíží se nemusí bát ani dívky před prvními měsíčky ani ženy, které již mají po menopauze. Premenstruační syndrom ovšem často kupodivu přetrvává i po hysterektomii, při níž operatéři odstraní pouze dělohu a vaječníky ponechají. Za tímto konstatováním však následuje hustý les otazníků."Existují desítky a možná stovky teorií, ale pravá příčina zůstává neznámá," poznamenává na adresu premenstruačního syndromu brněnská privátní gynekoložka Alena Čerešňáková. "Příčinou jsou zcela jistě kolísající hladiny jednotlivých hormonů, k nimž můžeme přičíst stravu, negativní vlivy okolí, způsob života a samozřejmě individuální reakci organismu." S tvrzením, že s rostoucím věkem se jednotlivé známky premenstruačního syndromu zhoršují, doktorka Čerešňáková nesouhlasí: "Stejně jako se během života mění hormonální situace každé ženy, mění se i potíže související s menstruací. Zatímco u jedné se upraví například po porodu, u jiné je naopak porod odstartuje."Každou ženu jistě potěší informace, že přes úsilí nejrůznějších odborníků nebyl premenstruační syndrom kdysi zařazen mezi mentální poruchy. Když se ale během několika minut stane ze spořádané hospodyňky lítá fúrie a kamarádka do nepohody najednou pro nic za nic brečí jak želva, není divu, že podobná diagnóza by mohla napadnout kdekoho. Premenstruační syndrom zkrátka provází celá řada problémů, s nimiž si postižené ženy často nevědí rady. Patří mezi ně zadržování tekutin v těle, což má za následek nejenom snížené množství moči, ale také otoky a často i velký, až tříkilový přírůstek hmotnosti. Zatímco některé ženy si stěžují na křeče nebo úporné bolesti prsů, hlavy, zad, svalů a v oblasti pánve, u jiných se premenstruační syndrom projeví spíš zhoršeným ovládáním emocí, úzkostí, napětím, náladovostí, podrážděností, depresí či netečností. Jinak svěží dámy se mění v unavené trosky, které nejsou schopny soustředit se na cokoliv jiného kromě stálé touhy po jídle. Před menstruací se také často mění sexuální apetit - bohužel většinou k horšímu, a mohou se zhoršit také veškeré alergie včetně ekzémů a astmat."U premenstruačního syndromu platí pravidlo, že co hypotéza, to jiný názor," uvádí doktorka Čerešňáková. "Zrovna tak platí, že co lékař, to jiná léčba, zvlášť když se jedná o tak pestrou škálu potíží." U každé pacientky je třeba určit, zda poruchy, na které si stěžuje, skutečně závisejí na menstruačním cyklu. Pokud ano, léčba se podobně jako u jiných syndromů soustředí na jednotlivé příznaky. Zatímco jedné ženě pomohou diuretika, tedy léky, které pomáhají uvolňovat vodu z těla a zvyšují objem moči, jiná potřebuje prášky na spaní a další zase uklidňující prostředky. Řadu problémů také mohou vyřešit kvalitní antikoncepční prášky. Jenže ruku na srdce: velkou roli hraje míra bolesti, kterou žena unese, a samozřejmě zvyk. Řada paní a dívek si proto vystačí s běžnými prášky proti bolesti, případně s upozorněními typu "nemluvte na mne, nic po mně nechtějte a dejte mi na chvilku pokoj". Ostřílené bojovnice s premenstruačním syndromem došly ještě o kus dál: v době hájení se snaží vyhnout stresovým podnětům a lehce upravují svou životosprávu. Ostatně na tom, že obtíže spojené s menstruačním cyklem se dají zmírnit správnou skladbou jídelníčku, se překvapivě shodují zastánci klasické i alternativní medicíny.Mírné potíže, související s menstruačním cyklem, prý během života pozná většina žen. Přesná statistika neexistuje, ale čísla, udávaná některými odborníky, jsou zajímavá. Na 40 procent žen a dívek se díky premenstruačnímu syndromu potýká s vážnými problémy, které negativně ovlivňují jejich fyzickou a duševní aktivitu, 5 procent žen vykolejí blížící se menstruace natolik, že nemůžou normálně žít. Pořád je to však optimističtější výsledek než ten, ke kterému dospěla v publikaci Obtížné dny (Maxdorf, 1998) americká lékařka Caroline Shreeveová. Podle ní součet žen s neurčitými, středně závažnými a výraznými potížemi dává dohromady přesně 100 procent; nic víc a nic míň.