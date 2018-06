Do vily VyVolených se vrací Regina

FOTOGRAFIE ZDE

Sobotní Duel přinesl živou show s publikem, během níž zavítaly do studia obě rivalky.

Do vily se ale vrátila pouze Regina, pro Hanku soutěž skončila. "Jsem šťastná, že jdu domů, zažila jsem něco, co jsem nikdy nezažila. Regina ale byla tak zlá, Katka se bála natolik, že chtěla odejít domů," loučila se s pláčem a obavami devětadvacetiletá barmanka Hana.

Moderátorka Tereza Pergnerová na závěr pořadu Regině vyměnila zelený šátek za modrý - v příštím Zúčtování tak bude jako vítězka Duelu v bezpečí.

Jak se jí však bude žít ve vile po té, co si za posledních pár dní proti sobě poštvala všechny její obyvatele? Ani pro jednu stranu to nebude snadné a právě o to divákům jde.

Psycho show VyVolených

Hned po úterní Výzvě se ve vile rozpoutalo peklo. Regina neunesla, že se jí devět spolubydlících chtělo zbavit, a začala se mstít. "Teď budu zase zlá já. Všechny vás povraždím, vše tady podpálím," křičela nenávistně.

Diváci nebyli ochuzeni o slzy, křik, hysterické výlevy a sprosté nadávky. Od výhrůžek, zloby a mystických gest pak Regina obratem přecházela do sebelítosti a fanatickému poučování. "Jsme VyVolení, jsme tady od toho, abychom byli oduševnělí a ukázali, že se umíme chovat."

Ostatní soutěžící byli v šoku. Rozebrali jí improvizovaný stan, který si postavila na zahradě, snažili se s ní i promluvit. Její běsnění ale nebralo konce.

"Víš co by se stalo, kdyby vyhrála 11 milionů? To je jako kdyby blázen dostal do ruky dálkové ovládání na atomovou bombu," zhodnotila chování své soupeřky Hanka.

"Tohle jsem v životě neviděla ani ve filmu," řekla pak Věra ve Zpovědnici. Tu v průběhu dne navštívili všichni finalisté. Hlavní téma bylo jasné - Regina. "Je blázen, měla by se jít léčit, je psychicky labilní, zfanatizovaná, pro mě skončila, přece tady nebudeme s bláznem," shodli se všichni.

A jak hodnotí Reginu psychiatr Jan Cimický? "Je to osobnost s obsedantním smyslem pro čistotu, umělecké nadání. Stylizace do sexuálního démona, skrývá nejistotu za maskou suverenity. Vytváří napětí, někdy se chová jako neřízená střela. Překvapuje náhlými cholerickými reakcemi." - více zde

Diváci tedy mají mimimálně na dva týdny o zábavu postaráno. Regina se vrátila v pozici vítězky, v příštím Zúčtování je neohrožená. Na koho VyVolení ukážou prstem podruhé, to se dozvíme již toto úterý.

