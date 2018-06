Do vesmíru se chystá další turista

11:00 , aktualizováno 11:00

Cena za vesmírnou turistiku zůstává stejná - dvacet miliónů dolarů. Tolik zaplatí druhý zájemce o týdenní let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), sedmadvacetiletý jihoafrický podnikatel Mark Shuttleworth. Jak píše deník The Washington Post, peníze za vesmírnou "letenku" podnikatel zaplatí americké společnosti Arlington's Space Adventures, která zprostředkovala let prvnímu "platícímu" kosmonautovi Dennisi Titovi.