Do Telče bude o víkendech jezdit vlak tažený parní lokomotivou

Vůz druhé třídy, jenž dráhy používaly ve čtyřicátých letech, bude na trati Brno - Kostelec u Jihlavy (Kostelec) připojen k pravidelnému rychlíku 660 Brno - Plzeň, který z Brna vyjíždí v 07:19. Z Kostelce do Telče vůz, který je povinně místenkový, potáhne již parní lokomotiva. Odjezd historického vozu z Telče je po oba víkendové dny stanoven na 17:06. Parní lokomotiva dopraví vůz opět do Kostelce, kde bude připojen k pravidelnému rychlíku 667 Plzeň - Brno.

Z Telče bude v sobotu vlak s parní lokomotivou, již bez přímého vozu, pokračovat ve 12:50 do Slavonic a zpět, v neděli pojede stejný vlak ve 13:25 z Telče do Třeště a zpět. V sobotu mohou také cestující absolvovat od 22:15 první noční jízdu z Telče do Dačic a zpět.

V první srpnovou sobotu se vlak tažený parní lokomotivou vypraví v 08:30 z Telče do Třeště a zpět. Na zastávce v Hodicích si budou cestující moci prohlédnout vystavený historický hasičský vůz. V neděli ve 12:50 vyjede vlak opačným směrem, z Telče do Dačic a zpět.

Druhou srpnovou sobotu pojede parní lokomotiva s vlakem odpoledne v 13:25 z Telče do Kostelce a zpět. Na tento den je také připravena od 22:15 druhá noční jízda z Telče do Dačic a zpět. O den později vyrazí vlak dopoledne v 09:08 z Telče do Slavonic s návratem do Telče v odpoledních hodinách. Tímto vlakem by měli jet i cestující v dobovém oblečení.

Parní lokomotiva na této železniční trati tahala vlaky až do roku 1976. Historické parní stroje se pak na trasu vracely jen při kulatých výročích železnice. Po předloňských oslavách stého výročí zprovoznění tratě Jihlava - Telč se parní stroj začal na tuto trať pravidelně vracet každé léto.